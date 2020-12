Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'impact du Brexit sur la richesse nationale de la France sera de 0,1 pt en 2021-Le Maire Reuters • 14/12/2020 à 09:05









PARIS, 14 décembre (Reuters) - L'impact du Brexit sur la richesse nationale de la France sera limité à 0,1 point en 2021, a assuré lundi le ministre français de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire. "Les grands perdants du Brexit, ce seront les Britanniques", a-t-il déclaré sur France Info, soulignant que le commerce français vers la Grande-Bretagne ne représentait qu'environ 33 milliards d'euros - "pas grand chose au regard du volume commercial global de la France", a-t-il dit. Cette déclaration intervient alors que les négociations sur les relations qu'entretiendront le Royaume-Uni et l'Union européenne après le 31 décembre se poursuivent. Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, se sont entendus dimanche au cours d'un entretien téléphonique en milieu de journée pour tenter un "effort supplémentaire" alors qu'ils avaient fixé à ce dimanche la limite pour parvenir à un accord. (Nicolas Delame)

