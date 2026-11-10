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L'IMPACT DE L'IA SUR LE COMMERCE MONDIAL

Il semble qu'il n'y ait pratiquement plus aucun secteur du marché ou de l'économie mondiale qui échappe à l'influence de l'IA, et la plupart de ces aspects ont déjà été longuement abordés. Mais il en est un qui n'a peut-être pas retenu autant l'attention: le commerce mondial.

Nous devrions peut-être y prêter davantage attention, car selon Simon MacAdam, économiste en chef adjoint chez Capital Economics, « le commerce mondial est en pleine effervescence », et le développement de l’IA en est l’un des principaux moteurs.

MacAdam souligne un taux de croissance exceptionnellement élevé des exportations mondiales de biens réels, ainsi qu’une hausse des prix à l’exportation qu’il attribue à la forte demande de puces électroniques, laquelle a entraîné une flambée des prix de certains matériels dédiés à l’IA. Il établit également un lien entre la reprise de la croissance des exportations et des importations et les économies impliquées dans les chaînes d’approvisionnement de l’IA, tout en précisant qu’une grande partie de la hausse de la demande finale de biens échangés provient toutefois des États-Unis.

Mais des nuages pourraient se profiler à l’horizon.

Les données suggèrent que la croissance de la demande en matériel informatique a dépassé ses sommets, ce qui indique à son tour que la dynamique des exportations pourrait avoir atteint son apogée, a déclaré MacAdams.

« Si l’on tient compte de nos prévisions selon lesquelles les investissements réels dans les technologies de l’information aux États-Unis devraient se stabiliser l’année prochaine puis reculer en 2028, nous pensons que les dépenses d’investissement en IA passeront du statut de moteur majeur à celui de frein au commerce mondial. Les équipements informatiques américains étant en grande partie importés, le ralentissement marqué que nous anticipons pour les dépenses d’investissement américaines correspond à un renversement de tendance de la contribution positive de 1,5 point de pourcentage qu’elles apportaient à la croissance des exportations mondiales. »

(Sophie Kiderlin)

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