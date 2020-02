Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'immunité judiciaire proposée pour les anciens présidents russes Reuters • 18/02/2020 à 12:28









MOSCOU, 18 février (Reuters) - Une immunité judiciaire pourrait être accordée aux anciens présidents russes dans le cadre de la réforme en cours de la constitution, a annoncé mardi un des parlementaires travaillant sur ce chantier. "Le président de la Fédération de Russie, après avoir cessé d'exercer ses pouvoirs, bénéficie d'une immunité", a déclaré Pavel Krachennikov, co-président du groupe de travail parlementaire, cité par l'agence de presse RIA. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a dit à la presse qu'il ne souhaitait pas faire de commentaire à ce stade sur les propositions du groupe de travail parlementaire, qui devront être adoptées par les députés puis les sénateurs avant de pouvoir être promulguées par le chef de l'Etat. Vladimir Poutine a lancé il y a un mois une profonde refonte des institutions russes, un chantier largement vu comme un moyen de prolonger sa présence à la tête de l'Etat au terme de son mandat, en 2024. Selon les règles en vigueur, le dirigeant russe, âgé de 67 ans et au pouvoir depuis 1999, ne pourra pas de nouveau briguer la présidence selon les règles en vigueur. (Gabrielle Tétrault-Farber version française Henri-Pierre André, édité par Jean-Michel Bélot)

