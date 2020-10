L'immobilier neuf reste une valeur refuge pour les investisseurs

L'immobilier neuf représente une opportunité en 2020 pour se constituer un patrimoine ( Crédits : Nexity)

publi-rédactionnel. La crise liée au Covid-19 a beau avoir mis le marché immobilier sur pause durant plusieurs mois, elle n'a pas enrayé sa dynamique depuis la reprise liée au déconfinement. Comme l'indique le réseau Century 21 : «La demande est particulièrement forte. Elle cumule celle des ménages qui avaient entamé leur démarche avant le confinement et celle des candidats acquéreurs pour lesquels cette période inédite a provoqué l'envie d'acheter.»

Pour de nombreux ménages, la période a été l'occasion de dresser un bilan de leur logement actuel et de matérialiser de nouveaux besoins, comme le fait d'avoir un coin de verdure ou une terrasse ou bien encore un habitat plus économe sur le plan énergétique. A cet égard, investir dans l'immobilier neuf présente de nombreux avantages : outre le fait d'éviter des travaux de rénovation ou de ravalement, il permet de disposer d'un logement bénéficiant des dernières innovations en matière énergétique. Dernier avantage à investir dans le neuf plutôt que dans l'ancien : les frais de notaire sont moins onéreux, de l'ordre de 2 à 3% contre 7 à 8% dans l'ancien.

Les taux bas restent le carburant du marché immobilier

Le vrai carburant du marché immobilier, c'est l'accès à des taux de crédits qui restent bas. La bonne nouvelle, c'est qu'ils sont encore très favorables. Selon les dernières statistiques de l'Observatoire Crédit Logement /CSA, le taux moyen d'emprunt est de 1,24 %. Comme l'indique le réseau Century 21 : «Aujourd'hui les taux d'intérêt, même s'ils ont légèrement remonté, tangentent toujours les plus bas historiques. Les Français considèrent plus que jamais la pierre comme la valeur refuge par excellence quand, à l'inverse, la Bourse subit des évolutions erratiques et les placements sécurisés présentent une faible rentabilité.»

Un constat confirmé par une étude Opinion Way réalisée en 2019 pour le compte de Nexity qui indique que : « 48% des investisseurs se tournent vers l'immobilier neuf en raison des taux d'intérêts bas.»

Des motivations multiples selon les profils d'investisseurs

Investir dans l'immobilier peut recouper des motivations différentes. Pour des ménages déjà propriétaires mais désireux de valoriser un actif avec une meilleure visibilité sur la rentabilité à long terme, l'investissement locatif peut constituer une solution intéressante et constituer le meilleur placement en 2020 d'autant plus qu'un dispositif comme le Pinel, qui permet d'investir dans le neuf à des conditions fiscales attractives, devrait être prolongé au-delà du 31 décembre 2021.

Il est d'ailleurs possible de simuler un investissement avec le dispositif Pinel pour se faire une idée de l'intérêt de ce coup de pouce fiscal à l'investissement immobilier. Pour des ménages qui sont locataires, il peut s'agir de sauter le pas et d'acquérir leur résidence principale, afin de ne plus payer des loyers à fonds perdus et se constituer un patrimoine immobilier. Enfin pour des personnes proches de la retraite et désireuses de compléter leurs revenus, l'immobilier locatif peut constituer une solution idéale. Pour être bien conseillé et bénéficier de toutes les précautions pour une gestion locative sereine, il ne faut pas hésiter à se rapprocher d'un réseau disposant d'une expertise certaine sur le marché.