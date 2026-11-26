par Yantoultra Ngui, Anton Bridge et Clare Jim

Les fonds internationaux investissent massivement dans l'immobilier japonais malgré la hausse des taux d'intérêt et des coûts de développement, les investissements se concentrant sur les bureaux, les hôtels et les projets à usage mixte du centre de Tokyo et d'Osaka, ont indiqué des investisseurs et des conseillers immobiliers.

Le retour de l'inflation au Japon a stimulé l'intérêt pour les bureaux haut de gamme, les hôtels, les commerces, les installations logistiques et les centres de données, alors qu'une combinaison de forte demande et de faible taux de vacance fait grimper les loyers et soutient les stratégies d'investissement à valeur ajoutée.

Ces afflux de capitaux constituent un nouveau signe de confiance dans la reprise économique du Japon, après une remontée boursière record. Les investisseurs parient que la hausse des prix, l'augmentation des salaires et les réformes des entreprises pourront enfin générer une croissance durable des loyers et de la valeur des actifs, après une longue période de déflation.

« Le marché est aujourd'hui totalement différent de ce qu'il était auparavant. Nous sommes désormais confrontés à l'inflation. Nous avons désormais des taux d'intérêt. Mais cela signifie aussi que nous sommes en phase de croissance », a déclaré Ikushin Tsuchida, directeur général chargé de l'immobilier chez Brookfield .

« Les investisseurs manifestent un vif intérêt pour les actifs capables de générer des flux de trésorerie croissants, dans un contexte de cycle macroéconomique inflationniste et de hausse des coûts d'exploitation », a ajouté M. Tsuchida.

Le volume des investissements dans l'immobilier commercial a atteint un record trimestriel de 2 210 milliards de yens (13,9 milliards de dollars) au troisième trimestre, en hausse de 4 % par rapport à l'année précédente, selon CBRE . Les investisseurs étrangers ont représenté 775 milliards de yens d'achats, soit une hausse de 30 %.

Reuters a rapporté que la vente par Fuji Media Holdings de sa filiale Sankei Building, dont la valeur pourrait s'élever à environ 1 000 milliards de yens, dette comprise, a suscité des offres de la part des sociétés internationales Blackstone, Bain Capital, Warburg Pincus et BGO.

Le centre de Tokyo est une cible privilégiée pour les investisseurs à la recherche d'une croissance des revenus, en particulier dans les quartiers où l'offre est limitée.

Colliers a indiqué que les loyers des bureaux à Tokyo avaient augmenté alors que le taux de vacance tombait à 1,1 %, et Savills a précisé qu'à Ginza, le célèbre quartier commerçant de luxe de la capitale, il y avait eu cette année une brève période durant laquelle aucun local commercial n'était vacant.

Les fonds immobiliers axés sur le Japon ont levé 4,66 milliards de dollars répartis sur 45 fonds en 2026, à la date du 25 novembre , se rapprochant du total de 4,99 milliards de dollars atteint en 2025 et du total de 5,21 milliards de dollars atteint en 2022, selon les données de Preqin Pro .

LES DÉFIS LIÉS AUX TAUX ET AU YEN

Bien que les capitaux affluent vers ce secteur, les investisseurs doivent rester sélectifs.

« Pour les investisseurs étrangers, la véritable différenciation réside dans les stratégies "core-plus" et opportunistes: rénover des actifs anciens, améliorer l'exploitation et la composition des locataires, et créer de la valeur plutôt que de se contenter d'acquérir des biens immobiliers », a déclaré Teppei Takanabe, co-responsable des services bancaires d'investissement de Goldman Sachs au Japon.

Les investissements dans les bureaux « core », financés en grande partie par l'endettement, sont devenus moins attractifs qu'ils ne l'étaient il y a six à neuf mois, a déclaré Neil Brookes, responsable des marchés de capitaux pour la région Asie-Pacifique chez Savills. Il a toutefois ajouté que les investisseurs recourant davantage aux fonds propres peuvent encore tirer parti de la hausse des loyers dans les zones où l'offre est limitée.

Les acquéreurs d'immeubles de bureaux ou d'appartements classiques offrant des rendements compris entre 2,5 % et 3 % sont les plus exposés si les taux augmentent plus rapidement que prévu, a déclaré Jeffrey Perlman, directeur général de Warburg Pincus, lors d'une conférence du secteur à Singapour en septembre.

« Si les taux devaient surprendre en dépassant de 25 ou 50 points de base la trajectoire prévue, la valeur des capitaux propres pourrait être considérablement réduite », a-t-il déclaré.

Le yen représente un autre défi. Une devise faible peut réduire le prix d'entrée pour les investisseurs libellés en dollars, mais des fluctuations brutales peuvent éroder les rendements lorsque le produit de la vente est reconverti en devises étrangères, a expliqué Benjamin Cha, directeur général et fondateur de Serakai, une société d'investissement immobilier.

« Quel que soit le niveau du yen, (nous préférerions) un peu plus de prévisibilité et moins de volatilité », a déclaré M. Cha.

OPPORTUNITÉS DE CROISSANCE

Si le centre de Tokyo et d'Osaka concentrent l'essentiel de l'intérêt, les installations logistiques et les centres de données situés en périphérie de ces villes attirent également les investisseurs étrangers.

Khoo Seow Fong, responsable de l'immobilier japonais pour le fonds souverain singapourien GIC, a déclaré que la logistique et l'hôtellerie étaient des « secteurs porteurs », au même titre que les transactions résultant de la vente de biens immobiliers non stratégiques dans le cadre d'une réforme plus large des bilans.

Yosuke Fujioka, associé chez Ares Management et responsable des investissements et de la gestion de portefeuille au Japon, a indiqué que les installations logistiques modernes ne représentaient qu'environ 8 % du parc logistique total du Japon, et que le ralentissement de la construction, la résilience de la demande, le commerce électronique et la modernisation des chaînes d'approvisionnement devraient soutenir les loyers.

Les centres de données sont attractifs en raison de l'importance de l'économie numérique japonaise, de la stabilité politique et de la présence de locataires de premier plan, a déclaré Sigrid Zialcita, directrice générale de l'Asia Pacific Real Assets Association, même si le secteur fait face à des préoccupations distinctes liées à la hausse des coûts d'investissement et à une opposition publique croissante.

(1 dollar = 158,83 yens)

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