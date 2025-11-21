 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 932,13
-0,61%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'IHC d'Abu Dhabi s'intéresse aux actifs étrangers de Lukoil
information fournie par Reuters 21/11/2025 à 10:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour avec le contexte, plus de détails tout au long de l'article) par Rachna Uppal, Dmitry Zhdannikov et Yousef Saba

Le conglomérat d'Abu Dhabi International Holding Company IHC.AD a exprimé son intérêt pour les actifs étrangers du groupe pétrolier russe Lukoil

LKOH.MM auprès du Trésor américain, a déclaré la société en réponse à une enquête de Reuters.

IHC s'ajoute à une liste de plus en plus longue de soumissionnaires potentiels pour les actifs mondiaux de Lukoil, qui comprend désormais les majors pétrolières ExxonMobil et Chevron, et la société américaine de capital-investissement Carlyle.

Les prétendants potentiels se sont multipliés depuis que le Trésor américain a donné vendredi l'autorisation aux entreprises d'entamer des pourparlers avec Lukoil. Cette autorisation est valable jusqu'au 13 décembre.

À la question de savoir si IHC a fait part au Trésor américain de son intérêt pour le rachat des actifs étrangers de Lukoil, IHC a répondu: "Oui, nous avons exprimé notre intérêt pour les actifs étrangers de Lukoil."

IHC n'a pas fait d'autres commentaires.

Le mois dernier, les États-Unis ont imposé des sanctions aux deux plus grandes compagnies pétrolières russes, Rosneft et Lukoil, alors que Washington cherche à faire pression sur Moscou pour qu'elle mette fin à la guerre en Ukraine.

Depuis l'imposition des sanctions, Lukoil a dû faire face à des perturbations croissantes de ses actifs à l'étranger , qui représentent environ 0,5 % de la production mondiale de pétrole.

Lukoil possède trois raffineries en Europe, des participations dans des champs pétrolifères au Kazakhstan, en Ouzbékistan, en Irak, au Mexique, au Ghana, en Égypte, aux Émirats arabes unis et au Nigeria, ainsi que des centaines de stations-service dans le monde entier, y compris aux États-Unis.

IHC, la plus grande société cotée en bourse d'Abu Dhabi, est présidée par le cheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, frère du président des Émirats arabes unis et conseiller à la sécurité nationale, qui est également à la tête de deux des fonds souverains de l'émirat.

Le conglomérat exerce un large éventail d'activités, notamment dans les domaines de la santé, de l'énergie, de l'immobilier, de l'agriculture et de l'exploitation minière, avec des investissements mondiaux aux États-Unis, en Inde , en Amérique latine et en Afrique.

Son directeur général a déclaré cette semaine à Reuters qu'IHC pourrait déployer 30 à 35 milliards de dollars sur un cycle de 18 mois, en finançant ses investissements par un mélange de dettes et de capitaux propres.

Guerre en Ukraine
Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

Gaz naturel
4,47 USD NYMEX -0,36%
Pétrole Brent
62,11 USD Ice Europ -1,71%
Pétrole WTI
57,64 USD Ice Europ -1,87%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une vue aérienne par drone montre de la fumée s'élevant de la centrale électrique au charbon à Obilic, Kosovo
    COP30: Le projet d'accord écarte la sortie des énergies fossiles
    information fournie par Reuters 21.11.2025 11:32 

    par William James et Kate Abnett La présidence brésilienne de la COP30 a publié vendredi à l'aube un projet d'accord pour le sommet climatique de l'ONU, supprimant la proposition d'élaborer un plan mondial de sortie des énergies fossiles qui figurait dans une version ... Lire la suite

  • Volodymyr Zelensky en conférence de presse au cours d'une visite en Turquie, à Ankara, le 19 novembre 2025 ( AFP / Ozan KOSE )
    Le plan américain pour l'Ukraine prévoit de fortes concessions à la Russie
    information fournie par AFP 21.11.2025 11:03 

    Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a plaidé jeudi en faveur d'une "paix digne" alors que les Etats-Unis ont présenté un plan, vu par l'AFP, qui prévoit en particulier que Kiev cède à la Russie les régions de Donetsk et Lougansk dans l'est. Ces deux régions ... Lire la suite

  • La Première ministre danoise Mette Frederiksen avec la presse durant la campagne aux municipales à Copenhague le 18 novembre 2025 ( Ritzau Scanpix / Emil Nicolai Helms )
    Mette Frederiksen, la dame de fer du Danemark affaiblie par son échec aux élections locales
    information fournie par AFP 21.11.2025 11:02 

    Longtemps leader incontestée de la gauche danoise, saluée pour ses capacités de rassemblement, la Première ministre Mette Frederiksen voit son autorité s'affaiblir après le net recul de son parti aux élections locales du 18 novembre. A 48 ans, cette femme d'appareil, ... Lire la suite

  • Après une attaque aérienne russe à Odessa, en Ukraine, le 21 novembre 2025 ( AFP / Oleksandr GIMANOV )
    Le plan de Trump pour l'Ukraine
    information fournie par AFP 21.11.2025 10:59 

    Les Etats-Unis ont présenté un projet de plan pour l'Ukraine, qui prévoit notamment que Kiev cède les régions de Donetsk et Lougansk dans l'est du pays à Moscou, et que la Russie réintègre le G8. Selon la porte-parole de la Maison Blanche Karoline Leavitt, l'émissaire ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank