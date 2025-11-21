L'IHC d'Abu Dhabi s'intéresse aux actifs étrangers de Lukoil

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour avec le contexte, plus de détails tout au long de l'article) par Rachna Uppal, Dmitry Zhdannikov et Yousef Saba

Le conglomérat d'Abu Dhabi International Holding Company IHC.AD a exprimé son intérêt pour les actifs étrangers du groupe pétrolier russe Lukoil

LKOH.MM auprès du Trésor américain, a déclaré la société en réponse à une enquête de Reuters.

IHC s'ajoute à une liste de plus en plus longue de soumissionnaires potentiels pour les actifs mondiaux de Lukoil, qui comprend désormais les majors pétrolières ExxonMobil et Chevron, et la société américaine de capital-investissement Carlyle.

Les prétendants potentiels se sont multipliés depuis que le Trésor américain a donné vendredi l'autorisation aux entreprises d'entamer des pourparlers avec Lukoil. Cette autorisation est valable jusqu'au 13 décembre.

À la question de savoir si IHC a fait part au Trésor américain de son intérêt pour le rachat des actifs étrangers de Lukoil, IHC a répondu: "Oui, nous avons exprimé notre intérêt pour les actifs étrangers de Lukoil."

IHC n'a pas fait d'autres commentaires.

Le mois dernier, les États-Unis ont imposé des sanctions aux deux plus grandes compagnies pétrolières russes, Rosneft et Lukoil, alors que Washington cherche à faire pression sur Moscou pour qu'elle mette fin à la guerre en Ukraine.

Depuis l'imposition des sanctions, Lukoil a dû faire face à des perturbations croissantes de ses actifs à l'étranger , qui représentent environ 0,5 % de la production mondiale de pétrole.

Lukoil possède trois raffineries en Europe, des participations dans des champs pétrolifères au Kazakhstan, en Ouzbékistan, en Irak, au Mexique, au Ghana, en Égypte, aux Émirats arabes unis et au Nigeria, ainsi que des centaines de stations-service dans le monde entier, y compris aux États-Unis.

IHC, la plus grande société cotée en bourse d'Abu Dhabi, est présidée par le cheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, frère du président des Émirats arabes unis et conseiller à la sécurité nationale, qui est également à la tête de deux des fonds souverains de l'émirat.

Le conglomérat exerce un large éventail d'activités, notamment dans les domaines de la santé, de l'énergie, de l'immobilier, de l'agriculture et de l'exploitation minière, avec des investissements mondiaux aux États-Unis, en Inde , en Amérique latine et en Afrique.

Son directeur général a déclaré cette semaine à Reuters qu'IHC pourrait déployer 30 à 35 milliards de dollars sur un cycle de 18 mois, en finançant ses investissements par un mélange de dettes et de capitaux propres.