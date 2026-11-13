L'IDI accroît de près de 8% son ANR par action sur neuf mois

La société d'investissement IDI affiche un actif net réévalué (ANR) par action de 101,54 EUR au 30 septembre 2026, en progression de 7,8% depuis le 31 décembre 2025 (94,20 EUR après dividende), précisant que seuls les actifs liquides et les titres cotés sont réévalués au 3e trimestre.

L'IDI dispose de capitaux propres consolidés de 772 MEUR au 30 septembre, contre 740 MEUR à fin 2025. Sa capacité d'investissement s'élève à 233,6 MEUR, comprenant la trésorerie et les actifs liquides au niveau de l'IDI et de sa filiale Financière Bagatelle, ainsi que 35 MEUR de lignes de crédit confirmées et non tirées.

"Dans un contexte économique et politique incertain, l'IDI enregistre une progression de son ANR depuis le début de l'exercice, portée par la résilience de son portefeuille de private equity en Europe", explique son président, Christian Langlois-Meurinne.

"La cession de Winncare et l'accord conclu en vue de la cession de CFDP illustrent notre capacité à accompagner nos actifs dans la durée et à réaliser la valeur créée. Fort d'une structure financière solide, l'IDI est en mesure de poursuivre sa stratégie avec discipline et sélectivité", poursuit-il.