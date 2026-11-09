L'idée d'un mariage profite à Banco BPM, mais pas à Crédit Agricole

Crédit Agricole cède 0,2%, à 15,8 EUR, à Paris, alors que Banco BPM s'envole de 10%, à 14,8 EUR, à Milan, après que l'établissement français a proposé à Banco BPM d'engager des discussions en vue d'une fusion entre ce dernier et Crédit Agricole Italia.

La proposition amicale, soumise à l'évaluation du conseil d'administration de Banco BPM, s'inscrit dans la continuité du partenariat de long terme entre les deux groupes et de leur connaissance mutuelle. Banco BPM serait au coeur du nouvel ensemble, qui resterait coté à Milan.

Cette proposition vise à unir deux groupes profondément implantés en Italie et "donnerait naissance au 3e groupe bancaire italien, au service de 6,5 millions de clients à travers plus de 2 300 agences", selon Crédit Agricole.

Le projet prévoit la préservation de l'identité et de l'autonomie opérationnelle du nouvel ensemble, avec une gouvernance équilibrée. Le conseil d'administration resterait composé d'une majorité de membres indépendants. L'actuel directeur général de Banco BPM en assurerait la direction.

Les synergies attendues sont estimées à 800 MEUR par an. L'opération envisagée permettrait une relution du bénéfice par action de Banco BPM estimée à environ 24% en 2027, grâce à la prime offerte et aux synergies significatives.

L'opération serait notamment conditionnée à son approbation par l'assemblée générale de Banco BPM et à l'obtention des autorisations habituelles, y compris celle de la BCE. Elle pourrait être réalisée au 2e semestre 2027.

Jefferies positif pour Crédit Agricole, RBC plus circonspect

"Le groupe gagnerait en taille et en contrôle moyennant un apport supplémentaire de liquidités limité, tout en maintenant la cotation de l'entité issue du rapprochement. Dans le paysage bancaire italien actuel, une telle combinaison est particulièrement rare", réagit Jefferies.

"Bien que plusieurs paramètres financiers restent à prendre en compte, nous estimons que l'opération aurait un impact négatif limité à environ 8 points de base sur le ratio de fonds propres CET1 de Crédit Agricole dès sa réalisation, contre un ratio publié de 11,2% au 3e trimestre 2026", ajoute le courtier.

Considérant cette opération comme favorable aux perspectives boursières de Crédit Agricole SA, Jefferies maintient sa recommandation "achat" et son objectif de cours de 26 EUR sur le titre du groupe bancaire français.

"Si l'opération paraît pertinente sur le plan stratégique, la visibilité sur ses conséquences financières pour Crédit Agricole reste limitée", juge pour sa part RBC, qui réitère sa recommandation neutre de "performance de marché", ainsi que son objectif de cours de 19 EUR sur Crédit Agricole.

Notant que Crédit Agricole ne fournit pour l'instant aucun détail supplémentaire sur les conséquences financières de la transaction, RBC valorise l'opération à 9,3 MdsEUR sur la base de l'augmentation de la participation de Crédit Agricole et du cours de clôture de vendredi.