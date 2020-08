Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Iata abaisse une fois de plus ses prévisions de reprise en Europe Reuters • 13/08/2020 à 13:24









PARIS, 13 août (Reuters) - La reprise du trafic aérien en Europe sera encore plus lente que prévue en Europe en raison du maintien des restrictions de circulation et des craintes d'une deuxième vague épidémique, a annoncé jeudi l'Association internationale du transport aérien (Iata). Pour l'ensemble de l'année, le trafic passager aérien devrait ressortir en baisse de 60%, mettant en péril près de 7 millions d'emplois dans les secteurs de l'aérien et du tourisme, a dit l'Iata qui tablait en juin sur une baisse de 50% du trafic. Les vols en Europe ont bénéficié d'une reprise ces dernières semaines mais leur nombre reste très éloigné des chiffres sur lesquels comptaient les compagnies aériennes au cours de la saison estivale. En réinstaurant des mesures de quarantaine à l'encontre des voyageurs revenant d'Espagne, la Grande-Bretagne a infligé un coup sévère aux espoirs de reprise. Elle a depuis été suivie par de nombreux pays, dont la Norvège. (Laurence Frost; version française Nicolas Delame, édité par Myriam Rivet)

