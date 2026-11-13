L'IA se hisse en tête des préoccupations concernant le système financier dans la dernière enquête de la Fed

Les risques liés au secteur de l’intelligence artificielle sont devenus la principale préoccupation en matière de stabilité financière, selon un rapport semestriel publié vendredi par la Réserve fédérale.

Le rapport sur la stabilité financière de la banque centrale américaine a révélé que les risques potentiels liés à la technologie elle-même et aux investissements effrénés dans ce secteur constituaient la principale préoccupation des personnes interrogées. 87 % des interlocuteurs interrogés ont cité l’IA comme un risque majeur pour le système financier, les répondants ayant notamment exprimé des inquiétudes concernant les cyberattaques, les risques associés aux formes complexes de financement de l’IA, ainsi que la possibilité qu’un ralentissement des bénéfices dans le secteur de l’IA entraîne une correction généralisée du marché. Seuls 50 % des personnes interrogées avaient cité l’IA comme un risque dans la version de mai de l’enquête de la Fed.

D'autres préoccupations majeures citées dans l'enquête avaient également de fortes implications en matière d'IA. La deuxième préoccupation la plus citée concernait une correction généralisée des actifs à risque (52 % des personnes interrogées), et les cyberattaques ont spécifiquement été signalées comme une source d'inquiétude par 43 % des répondants. Quarante-huit pour cent des personnes interrogées s'inquiétaient également de la hausse des taux d'intérêt à long terme, tandis que 43 % citaient la viabilité de la dette publique comme une source de préoccupation.

L’enquête a été menée en septembre et octobre, ce qui signifie que les répondants se sont exprimés avant les dernières turbulences chez le fabricant de puces Nvidia, où le directeur général Jensen Huang a démissionné jeudi à la suite de révélations concernant des relations extraconjugales, dont une impliquant une femme d’affaires chinoise qui, selon le New York Times, serait soupçonnée d’être une espionne chinoise. L’enquête a également précédé les résultats des récentes élections de mi-mandat, au cours desquelles les préoccupations croissantes du public américain concernant l’IA ont également constitué un enjeu central.

L’attention accrue portée à l’IA était étayée par le rapport lui-même, la Fed y consacrant une partie importante à l’analyse de la hausse rapide des émissions de dette liées aux centres de données et autres infrastructures informatiques de pointe. Le rapport de la Fed a révélé que les émissions de dette liées à l’informatique de pointe avaient bondi pour atteindre 680 milliards de dollars en octobre 2026, soit déjà cinq fois plus que la dette émise sur l’ensemble de l’année 2023. Les emprunts liés à l’informatique de pointe représentent désormais près d’un tiers de l’ensemble des émissions de dette d’entreprises non financières notées « investment grade », alors qu’ils ne représentaient que moins de 6 % il y a trois ans.

La Fed a noté dans son rapport que l’afflux rapide d’émissions obligataires et d’investissements dans les infrastructures liées à l’IA pouvait être comparé au cycle d’investissement dans les télécommunications à haut débit de la fin des années 1990, même si elle a précisé qu’il était possible que le cycle d’investissement actuel dépasse bientôt celui de cette époque. La banque centrale s’est également penchée sur les montages financiers complexes qui sous-tendent une partie de ces investissements, soulignant que des dispositifs tels que les contrats à long terme, les contrats de location et les garanties permettent aux hyperscalers et autres grandes entreprises de soutenir le financement de tels projets par des tiers de plus petite taille, et que les concepteurs de cartes graphiques et les hyperscalers contribuent souvent davantage aux investissements par le biais de prises de participation.

Les données recueillies par la Fed ont révélé que la dette, les garanties et les contrats de location non encore entrés en vigueur relatifs à ces infrastructures pourraient dépasser les 3 000 milliards de dollars.

La Fed a déclaré que cette dynamique de « financement circulaire » pourrait permettre aux plus grandes entreprises d’absorber les pertes en cas de ralentissement économique, minimisant ainsi l’impact sur l’ensemble du système financier. Cependant, cela pourrait également signifier que l’exposition de ces entreprises à un tel ralentissement pourrait être « nettement plus importante » que ne l’indiquent leurs passifs figurant au bilan.

« Les liens complexes entre les entreprises impliquées dans le déploiement des centres de données, les marchés publics du crédit, les prêteurs privés et les véhicules de financement à vocation spécifique créent des vulnérabilités qui nécessitent une surveillance étroite », indique le rapport.

Ailleurs dans le système financier, la Fed a constaté que les valorisations des actifs dans diverses catégories restaient élevées, en partie en raison de l’enthousiasme des investisseurs pour l’IA. Le rapport souligne que les investissements dans le secteur de l’IA ont été un moteur important de la croissance économique américaine cette année, et qu’un ralentissement inattendu des bénéfices des entreprises pourrait entraîner une baisse des marchés, un resserrement du crédit et une réduction des investissements, autant de facteurs qui pèseraient sur l’économie.

Un tel ralentissement pourrait également être exacerbé par des niveaux d’endettement relativement élevés dans certaines parties du secteur financier. La Fed a noté dans son rapport que l’endettement des fonds spéculatifs, en particulier des plus grandes sociétés, reste à ses plus hauts niveaux depuis le début de la collecte de ces données en 2013.