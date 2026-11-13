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L'IA représente un quart de la croissance du crédit dans la zone euro - Lane (BCE)
information fournie par Reuters 13/11/2026 à 10:53

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Le financement de l'intelligence artificielle (IA) représente actuellement un quart de la croissance des prêts bancaires accordés aux entreprises de la zone euro, a déclaré Philip Lane, chef économiste de la Banque centrale européenne (BCE), dans une interview publiée vendredi par le Financial Times.

La croissance des prêts aux entreprises dans la zone euro progresse à un rythme soutenu, alors même que les banques ont resserré l'accès au crédit en raison de la hausse des taux d'intérêt et des tensions géopolitiques, selon les données publiées le mois dernier par la BCE et portant sur le mois de septembre.

Philip Lane souligne toutefois que sans l'IA, les prêts aux entreprises progresseraient de 3% par an, au lieu de 4%, malgré l'empreinte relativement faible de ce secteur dans l'économie européenne.

"Environ un quart de la croissance du crédit cette année provient de l"IA, même si ces secteurs liés à l"IA ne représentent pas un quart de l'économie", a-t-il déclaré dans un podcast du FT.

Le chef économiste de la BCE a également réaffirmé qu'il préférerait que davantage d'investissements soient financés par des fonds propres, ce qui permettrait aux entreprises d'IA de se développer plus rapidement.

(Reportage Francesco Canepa ; version française Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

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