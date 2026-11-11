L'IA redonne de l'élan au Nasdaq, mais le Dow manque de souffle

Les grands indices de Wall Street évoluent en ordre dispersé mercredi, des prises de bénéfices sur les valeurs de la consommation pénalisant quelque peu le Dow Jones tandis qu'un regain de confiance dans la technologie tire les deux autres indices vers le haut.

A l'approche de la mi-séance, l'indice Dow Jones cède 0,1% à 52 203,9 points, mais le S&P 500, plus large, s'adjuge 1,1% à 7 606,1 points. Le Nasdaq Composite prend de son côté 1,7% à 25 486,6 points.

Le secteur de la consommation, qui avait largement profité de la récente purge sur l'IA, pèse au premier chef sur la tendance. Après avoir bondi de plus de 10% au cours des quatre dernières semaines, son indice cède 0,5% en fin de matinée, signant la deuxième plus forte perte sectorielle du jour.

McDonald's, Home Depot et Nike essuient ainsi quelques unes des plus fortes baisses du Dow, avec des replis allant de 2,2% à 1,4%.

Le secteur défensif de la santé, autre grand gagnant du récent mouvement vendeur qui s'était abattu sur la tech, pèse lui aussi sur les cours avec un recul de 0,7%.

A l'inverse, le compartiment des technologies poursuit son rebond après sa correction des dernières semaines, un rebond généralisé qui semble refléter un certain regain de confiance de la part des investisseurs.

Le catalyseur tant attendu est venu de CoreWeave.

La plateforme cloud de logiciels alimentant l'IA a fait état hier soir de résultats trimestriels au-dessus des attentes et relevé dans la foulée ses objectifs annuels à la faveur d'un bond de son carnet de commandes, passé à 132,5 milliards de dollars, contre 104 milliards trois mois plus tôt.

Le fournisseur d'infrastructures à hautes performances a expliqué que la demande actuelle excédait d'environ dix fois ses capacités.

Après avoir chuté de plus de 40% au cours du mois écoulé, le titre grimpait de plus de 21%, ses commentaires montrant que l'engouement autour des applications liées à l'IA ne ralentit pas

La perspective d'une introduction en Bourse très largement sursouscrite d'Anthropic alimente par ailleurs la confiance des investisseurs.

Une tendance de fond intacte, mais des leaders qui s'essoufflent

"Pour l'instant, le récent repli ne semble pas avoir entamé la tendance haussière de fond", constate Zaheer Anwari, le fondateur de The Revacy Fund, qui souligne que le redressement en cours épargne au S&P 500 une cassure technique plus lourde.

"Le cycle de hausse sur le long terme reste donc d'actualité, mais la dynamique en termes de leaders de la cote montre de nets signes d'essoufflement", tempère-t-il.

"On continue donc de privilégier les flux réellement porteur, plutôt que de considérer chaque sursaut dans l'IA ou les semi-conducteurs comme le signal d'un nouveau rally à venir", conclut le trader.

Aucun indicateur ne figure à l'agenda en cette journée semi-fériée de "Veterans Day".

Alors que l'hypothèse d'une hausse de taux de 50 points de base de la Réserve fédérale le 9 décembre commence à gagner du terrain sur les marchés, les investisseurs attendent avec impatience les chiffres des prix producteurs aux Etats-Unis qui seront publiés vendredi.

Des données supérieures aux attentes pourraient renforcer le scénario d'un relèvement monétaire plus marqué que prévu et soutenir au passage les rendements obligataires et le dollar.

Sur le marché des changes, le billet vert gagne encore du terrain face à l'euro, qui enfonce le seuil de 1,11 au vu des incertitudes entourant l'évolution de la politique de la Fed.

Le rendement des Treasuries à dix ans reprend lui aussi de la hauteur pour frôler le seuil des 5% avec les changements d'anticipations sur les taux.

Les cours du pétrole sont également orientés à la hausse, soutenus par la persistance d'incidents maritimes dans le détroit d'Ormuz, un axe logistique majeur pour les approvisionnements mondiaux. Ce mouvement reste toutefois à relativiser: si le prix du baril de brut texan (WTI) rebondit de 2,7% à 88,4 dollars, il continue toujours d'évoluer à proximité de plus bas de deux mois.

En Europe, les principaux marchés d'actions s'inscrivent eux aussi dans le vert. A Londres, le FTSE 100 s'adjuge autour de 0,4%, tout comme le CAC 40 parisien, tandis que le DAX de Francfort prend plus de 0,9%.