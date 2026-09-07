 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'IA pourrait représenter un risque “existentiel” pour l'humanité, met en garde le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme
information fournie par Reuters 07/09/2026 à 11:07
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de citations et de contexte tout au long du texte)

Le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, Volker Turk, a averti lundi que l’intelligence artificielle pourrait devenir suffisamment puissante pour menacer l’humanité, et a déclaré qu’il exhorterait les entreprises dans les jours à venir à réduire ces risques.

“Je partage les inquiétudes des experts du secteur selon lesquelles une IA avancée pourrait représenter un risque existentiel pour l’humanité”, a déclaré M. Turk devant le Conseil des droits de l’homme de l’ONU à Genève, dans un discours percutant prononcé avant le début de son deuxième mandat le mois prochain.

“J’appelle ici, aujourd’hui, à un effort sans réserve pour mettre en place des garanties à toute épreuve concernant la sûreté et la sécurité de l’IA, avant qu’il ne soit trop tard.”

Sans les nommer, M. Turk a averti que seule une poignée d’hommes détenait “un pouvoir quasi illimité sur l’IA”. Parmi les principales entreprises du secteur de l’IA figurent Meta META.O , Anthropic, OpenAI et Google GOOGL.O .

“À tout le moins, il faut que les pays hébergeant des systèmes d’IA et ceux impliqués dans leurs chaînes d’approvisionnement s’accordent sur des lignes rouges communes”, a-t-il déclaré.

Les propos de M. Turk font écho aux avertissements lancés précédemment par de hauts dirigeants du secteur de l’intelligence artificielle eux-mêmes concernant les risques d’extinction liés à l’IA, notamment par Sam Altman, directeur général d’OpenAI. Les Nations unies ont appelé à l’adoption de règles harmonisées afin de réduire ces risques et ont organisé en juillet leur première réunion mondiale sur la gouvernance.

Guerre en Ukraine
Guerre en Iran

Valeurs associées

ALPHABET-A
338,4600 USD NASDAQ -1,17%
META PLATFORMS
616,7700 USD NASDAQ +1,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
HAFFNER ENERGY
0,655 +10,64%
BIOPHYTIS
0,074 -4,02%
CAC 40
8 289,35 +0,13%
Pétrole Brent
96,74 +0,85%
SOITEC
135,75 +5,81%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank