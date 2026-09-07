L'IA pourrait représenter un risque “existentiel” pour l'humanité, met en garde le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de citations et de contexte tout au long du texte)

Le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, Volker Turk, a averti lundi que l’intelligence artificielle pourrait devenir suffisamment puissante pour menacer l’humanité, et a déclaré qu’il exhorterait les entreprises dans les jours à venir à réduire ces risques.

“Je partage les inquiétudes des experts du secteur selon lesquelles une IA avancée pourrait représenter un risque existentiel pour l’humanité”, a déclaré M. Turk devant le Conseil des droits de l’homme de l’ONU à Genève, dans un discours percutant prononcé avant le début de son deuxième mandat le mois prochain.

“J’appelle ici, aujourd’hui, à un effort sans réserve pour mettre en place des garanties à toute épreuve concernant la sûreté et la sécurité de l’IA, avant qu’il ne soit trop tard.”

Sans les nommer, M. Turk a averti que seule une poignée d’hommes détenait “un pouvoir quasi illimité sur l’IA”. Parmi les principales entreprises du secteur de l’IA figurent Meta META.O , Anthropic, OpenAI et Google GOOGL.O .

“À tout le moins, il faut que les pays hébergeant des systèmes d’IA et ceux impliqués dans leurs chaînes d’approvisionnement s’accordent sur des lignes rouges communes”, a-t-il déclaré.

Les propos de M. Turk font écho aux avertissements lancés précédemment par de hauts dirigeants du secteur de l’intelligence artificielle eux-mêmes concernant les risques d’extinction liés à l’IA, notamment par Sam Altman, directeur général d’OpenAI. Les Nations unies ont appelé à l’adoption de règles harmonisées afin de réduire ces risques et ont organisé en juillet leur première réunion mondiale sur la gouvernance.