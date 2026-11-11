L'IA est en tête, mais la reprise va plus loin

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L'IA EN TÊTE, MAIS LA REPRISE VA PLUS LOIN

Les actions américaines ont rebondi mercredi , le S&P 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC progressant tous deux de plus de 1%, les investisseurs ayant retrouvé confiance dans le secteur de l’IA. Les bons résultats du fournisseur de néocloud CoreWeave CRWV.O ont contribué à apaiser les craintes quant à un éventuel ralentissement de la demande d’infrastructures d’IA, tandis que Nvidia NVDA.O s’est stabilisé après deux séances consécutives de fortes baisses.

Ce rebond s’est répercuté sur l’ensemble de l’écosystème de l’IA. L’ETF Roundhill Neocloud NCLD.O affiche désormais une hausse d’un peu plus de 19% sur la semaine et est en passe d’enregistrer sa meilleure performance hebdomadaire depuis son lancement début août. Malgré tout, le fonds reste à environ 41% en dessous de son plus haut historique atteint le 14 août, ce qui souligne à quel point les titres liés à l’IA tentent encore de regagner du terrain.

Le secteur technologique .SPLRCT a été de loin le plus performant de l’indice S&P 500, avec une hausse de 2,7%. Les valeurs des semi-conducteurs se sont particulièrement distinguées, l’indice PHLX Semiconductor .SOX bondissant de 5,7% et s’acheminant vers sa meilleure semaine depuis la mi-avril. Malgré cette forte hausse, l’indice reste à près de 28% en dessous de son plus haut historique atteint en juin.

La hausse s’est étendue bien au-delà du secteur technologique, 10 des 11 secteurs du S&P 500 ayant terminé en hausse. Le secteur des biens de consommation discrétionnaires .SPLRCD , avec un recul d’environ 0,4%, a été le seul à terminer en baisse.

Les sociétés minières spécialisées dans les métaux précieux n’ont pas participé à cette reprise. L’indice PHLX Gold/Silver .XAU a reculé de 1,6%, ce qui suggère que les investisseurs se sont détournés des valeurs défensives du marché pour se tourner à nouveau vers les titres axés sur la croissance.

Parmi les grandes capitalisations bien connues, Apple AAPL.O et Coca-Cola KO.N ont toutes deux clôturé à des niveaux records, ce qui suggère que la reprise ne s’est pas limitée aux titres liés à l’IA et aux semi-conducteurs.

Voici un aperçu de la situation des marchés peu après la clôture, à 16h00.

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(Terence Gabriel)

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