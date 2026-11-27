L'IA est en tête, mais la reprise va bien au-delà

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L'IA EN TÊTE, MAIS LA REPRISE S'APPROFONDIT

Les principaux indices de Wall Street ont clôturé en hausse vendredi et ont affiché des gains hebdomadaires, les investisseurs ayant repris le chemin des marchés après les vacances de Thanksgiving et s’étant rués sur les actions liées à l’IA, qui avaient été durement touchées.

La hausse a été généralisée. Tous les secteurs du S&P 500 .SPX ont terminé dans le vert, sept des onze groupes de l’indice ayant progressé de plus de 1 %. Le secteur des biens de consommation discrétionnaires .SPLRCD a mené la danse, bondissant de 2,7 %. Les secteurs de la technologie .SPLRCT et des matériaux .SPLRCM ont également progressé de plus de 2 %.

Le secteur des biens de première nécessité .SPLRCS a enregistré un nouveau record de clôture, tout comme l'action Apple AAPL.O .

Dans le détail, les sociétés minières de métaux précieux .XAU , les grandes banques .SPXBK , les petites capitalisations .RUT et les actions du secteur des semi-conducteurs figuraient parmi les plus performantes du marché.

L’indice PHLX Semiconductor .SOX a bondi de 4,7 %, alors même que Nvidia NVDA.O a vu ses gains initiaux s’amenuiser pour terminer en hausse de 0,9 %. Le géant des puces d’IA a subi des pressions après la publication d’un article indiquant que ses puces soumises à des restrictions avaient atteint un centre de données de Shanghai.

L’ETF Roundhill Neocloud NCLD.O a progressé de 4,6 %.

Le rebond boursier de vendredi a clôturé une semaine solide mais volatile à Wall Street. Le Nasdaq Composite .IXIC a bondi de 6,7 %, tandis que le S&P 500 a grimpé de 5,6 % et le Dow .DJI a gagné 5,5 %.

Il s’agit de la plus forte hausse hebdomadaire du Nasdaq depuis avril de cette année, de la meilleure performance hebdomadaire du S&P 500 depuis avril 2025 et de la meilleure semaine du Dow depuis octobre 2022.

Par ailleurs, les valeurs de croissance .IGX ont mis fin à une série de sept semaines de baisse face aux valeurs de valeur .IVX . Le ratio IGX/IVX n’avait pas connu une série de baisses aussi longue depuis mai 2022.

Malgré tout, le marché a encore du chemin à parcourir. Malgré le rebond de cette semaine, le S&P 500 affiche toujours une baisse de 3,7 % pour le mois de novembre et s’achemine vers sa plus forte baisse mensuelle depuis mars de cette année, ainsi que vers sa pire performance en novembre depuis 2008.

Voici un aperçu de la situation des marchés peu après la clôture de vendredi à 13 h (heure de l'Est).

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(Terence Gabriel)

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