L'IA déraille à Wall Street, le marché enregistre des centaines de milliards de dollars de pertes

Vue extérieure de la Bourse de New York, le 19 octobre 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

Wall Street a lourdement chuté vendredi, croulant sous le poids des inquiétudes persistantes autour de l'intelligence artificielle (IA), un jour à peine après la cotation historique du géant du secteur, Anthropic.

Poule aux œufs d'or de Wall Street, le secteur de l'IA semble désormais devenir le vilain petit canard des marchés : il souffre depuis plusieurs semaines des doutes concernant la rentabilité future des dépenses massives engagées pour développer cette technologie, avec un recours de plus en plus important à la dette.

L'indice Nasdaq, qui rassemble l'essentiel des titres technologiques, a dévissé de 5,28 % et effacé par la même occasion tous ses gains de l'année.

L'indice élargi S&P 500 a reculé de 3,70 % tandis que le Dow Jones a cédé 1,94 %.

L'indice Vix, qui mesure la nervosité des acteurs du marché, a atteint un plus haut depuis le choc des droits de douane imposés par le président Donald Trump en avril 2025.

"L'ampleur et la rapidité de la vague de ventes prennent certains au dépourvu", a décrit auprès de l'AFP Angelo Kourkafas, analyste financier pour le gestionnaire de fortune Edward Jones.

Incarnation de l'engouement pour l'IA, le mastodonte des puces Nvidia a cédé 12,64 % soit près de 500 milliards de dollars de capitalisation boursière partis en fumée rien que pour l'entreprise. Cette dernière avait déjà été secouée par le départ de son patron historique, Jensen Huang, sur fond de scandale mêlant relations extraconjugales, soupçons d'espionnage et de contrebande de puces.

Les semi-conducteurs sont essentiels aux centres de données dédiés à l'intelligence artificielle. Mais les investisseurs s'inquiètent de perspectives de croissance moindres du fait d'une réglementation durcie.

AMD a plongé de 13,25 % vendredi et perdu un tiers de sa valeur depuis son pic fin octobre. Le cours d'Intel a été divisé par plus de deux sur la même période.

Broadcom a reculé vendredi de 12,19 %, TSMC de 9,30 %.

Pas de fièvre Anthropic

L'introduction en Bourse d'Anthropic réussie jeudi "n'a pas non plus suffi à restaurer la confiance des investisseurs dans le secteur de l'intelligence artificielle", soulignent les experts de Briefing.com.

Le concepteur de l'agent conversationnel IA Claude a d'abord fait une entrée remarquée sur la place américaine, terminant en hausse de près de 17 % jeudi, après une levée de fonds record de 91,6 milliards de dollars.

Mais, pour sa deuxième séance en Bourse vendredi, le titre a chuté de 8,50 % à 88,91 dollars, non loin des 83 dollars fixés pour l'introduction en Bourse.

"Il serait difficile pour n'importe quelle entreprise d'évoluer de manière très différente du reste du marché ou de son secteur", a estimé Angelo Kourkafas, "peu surpris" par cette chute.

"Tout ralentissement des investissements dans l'IA ou dans le déploiement des infrastructures du secteur pourrait également freiner la capacité d'Anthropic à poursuivre sa croissance", a ajouté Fiona Cincotta, analyste pour Forex.com.

Bulle IA ?

Sans grande surprise, les lourdes pertes du jour ravivent les craintes d'un éclatement d'une bulle liée à l'IA.

"Il se pourrait que le marché haussier ait pris fin en octobre", a écrit Jose Torres, analyste financier pour la plateforme Interactive Brokers.

Selon lui, les "sérieux doutes quant à la capacité de l'IA à stimuler les bénéfices des entreprises et l'économie au sens large se reflètent dans la correction brutale qui touche actuellement les actions".

"Les attentes qui ont propulsé l'IA dans la stratosphère" étaient trop "démesurées (...) pour que les entreprises puissent satisfaire les acteurs du marché", a-t-il ajouté.

Avant même la séance de vendredi, la plupart des "Sept Magnifiques" (Apple, Microsoft, Google, Amazon, Meta, Nvidia et Tesla) ont vu leur capitalisation boursière cumulée fondre de plus de 3.500 milliards de dollars en un mois et demi, une somme comparable au produit intérieur brut (PIB) de la France.

Les bons du Trésor, valeurs refuges par excellence, se sont imposés en grands gagnants des déboires de l'IA vendredi.

Le rendement des emprunts de l'État américain à échéance dix ans est passé de 5,05 % jeudi à 4,95 %, signe d'une forte demande des investisseurs qui cherchent à réaffecter leur argent dans des titres réputés sûrs.

Nasdaq