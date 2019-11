L'huile de palme au plus haut de l'année

(AOF) - L'huile de palme a atteint en fin de semaine son plus haut niveau de l'année à 2 642 rinngits (633,25 dollars) la tonne. Le cours de cette matière première a bondi de plus de 18 % depuis la mi-octobre, soutenu par une demande accrue pour le biodiesel en Indonésie et les prévisions de ralentissement de l'offre. La production totale d'huile de palme en Indonésie et en Malaisie devrait stagner l'an prochain, en raison du temps sec et de la faible utilisation d'engrais chez ses deux principaux producteurs mondiaux.