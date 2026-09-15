L'horizon se couvre pour les Bourses européennes

La déprime règne au sein des marchés actions alors que les nuages ne cessent de s'accumuler à l'horizon, entre prix élevés de l'énergie, tensions croissantes sur les taux obligataires et doutes grandissants au sujet de l'essor de l'IA.

En milieu de matinée, l'indice paneuropéen Euro Stoxx 50 recule de 0,9%, une baisse similaire à celles du CAC 40 à Paris (à 8 043 points), du DAX de Francfort et du FTSE de Londres, tandis que l'Ibex de Madrid cède 0,7% et que le FTSE MIB de Milan lâche 1,2%.

"Les marchés ont commencé la semaine en toussant, les craintes inflationnistes et les discussions sur un ralentissement de l'IA ayant conduit à 24 heures difficiles", rappelle Deutsche Bank, qui pointe aussi la nouvelle hausse des prix de l'énergie, avec un baril de Brent repassant au-dessus de 107 USD ce matin.

"Cela a poussé les rendements obligataires à des sommets pluriannuels, et nous avons même vu le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans dépasser 5% en séance pour la première fois depuis 2023", ajoute la banque allemande, alors que ce taux de référence culmine actuellement à 5,03%.

Si ce franchissement du seuil de 5% aurait suffi à faire de lundi une journée digne d'intérêt, Deutsche Bank souligne que l'on a simultanément assisté à la pire baisse de l'indice des semi-conducteurs de Philadelphie (-5,86%) depuis juillet, sur fond d'inquiétudes au sujet d'un ralentissement de l'IA.

Les indices ZEW et Empire State à paraître ce mardi

C'est dans ce contexte pesant que les investisseurs prendront connaissance, dans une demi-heure environ, de l'indice ZEW du sentiment économique en Allemagne, avant l'indice d'activité "Empire State" de la Fed de New York, qui paraîtra en début d'après-midi.

"Aujourd'hui, nous allons entendre le secrétaire au Trésor américain Bessent lors de son témoignage devant la commission des services financiers de la Chambre. Ce sera intéressant de voir s'il essaiera de présenter un chemin crédible face à la montée des rendements obligataires", note par ailleurs Deutsche Bank.

En attendant, on notera que les prix à la consommation en France ont augmenté de 2,4% sur un an en août, marquant ainsi une accélération après 2,1% en juillet, selon l'Insee, qui a ainsi confirmé son estimation provisoire du 28 août dernier pour le mois écoulé.

Cette hausse du taux d'inflation annuel s'explique essentiellement par l'accélération des prix de l'énergie ( 16,7% après 12,6%). En données sous-jacentes, l'inflation en rythme annuel a ralenti d'un mois sur l'autre, passant de 1,3% en juillet à 1,1% en août.

Les valeurs en mouvement en Europe

Dans l'actualité des valeurs, Société Générale (-1,9%) et BNP Paribas (-2,1%) essuient parmi les plus lourds reculs du CAC 40 à Paris, à l'image de l'ensemble du secteur bancaire en Europe, dans le sillage de propos négatifs de dirigeants de Bank of America et de Citi concernant leurs activités.

AXA cède 1,1% après la présentation par l'assureur de son plan stratégique pour la période 2027-2029, pour laquelle il vise notamment une rentabilité opérationnelle des capitaux propres (ROE) comprise entre 15% et 17%, ainsi qu'environ 25 MdsEUR cumulés de remontées de trésorerie organiques.

Antin Infrastructure Partners recule de 5,4%, à la suite d'un placement d'actions augmentant son flottant pour la deuxième fois depuis son introduction en Bourse (IPO) en septembre 2021, via la vente d'actions Antin par un groupe d'associés actuels et anciens.

Ailleurs en Europe, Puig Brands lâche 3,5% à Madrid, au lendemain de l'annonce par le groupe de cosmétiques qu'il allait racheter la participation de son compatriote Esteve dans leur coentreprise Isdin, afin de se renforcer sur le marché de la dermocosmétique.

GSK grappille 0,2% à Londres, dans le sillage d'un relèvement de recommandation de "conserver" à "achat" chez Berenberg, et après l'annonce par le laboratoire pharmaceutique du rachat, auprès de Chimagen, d'un actif potentiel destiné au traitement du myélome multiple.