L'horizon économique mondial un peu moins sombre qu'attendu-FMI

WASHINGTON, 24 septembre (Reuters) - Les perspectives d'évolution de l'économie mondiale ne sont pas aussi défavorables qu'on ne le craignait il y a trois mois, a déclaré jeudi un responsable du Fonds monétaire international (FMI) en évoquant des indicateurs meilleurs qu'attendu en Chine et dans plusieurs économies avancées. Gerry Rice, porte-parole de l'organisation internationale, a toutefois ajouté que l'horizon restait assombri par la pandémie de coronavirus et son impact sur de nombreux secteurs. La situation reste "précaire" dans beaucoup de pays en développement et émergents en dehors de la Chine a-t-il noté, en soulignant que le FMI était préoccupé par l'augmentation de la dette. Le FMI doit présenter ses nouvelles perspectives économiques mondiales le 13 octobre. En juin, il avait dit tabler sur une contraction de 4,9% de l'économie mondiale cette année, contre -3,0% prévu en avril. "Les indicateurs économiques récents suggèrent que les perspectives sont peut-être un peu moins sombres qu'au moment de l'actualisation des perspectives économiques mondiales le 24 juin, certains pans de l'économie mondiale commençant à tourner la page", a dit Gerry Rice lors d'un point de presse. "Mais je veux souligner que nous ne sommes pas tirés d'affaires et que les perspectives restent très difficiles, particulièrement pour de nombreux marchés émergents et pays en développement autres que la Chine." (Andrea Shalal, version française Marc Angrand)

