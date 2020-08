Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'hôpital sibérien qui traite Navalny refuse son transfert, dit sa porte-parole Reuters • 21/08/2020 à 07:41









OMSK, Russie, 21 août (Reuters) - Les médecins de l'hôpital sibérien où est pris en charge l'opposant russe Alexeï Navalny, plongé dans le coma après avoir été la cible d'un empoisonnement selon son entourage, ont refusé qu'il soit transféré dans un autre établissement, a annoncé vendredi sa porte-parole. Un avion médicalisé allemand avec à son bord une équipe spécialisée dans la prise en charge des patients dans le coma doit atterrir vers 06h00 GMT à Omsk, où l'avocat et militant anti-corruption est hospitalisé. "L'interdiction du transfert de Navalny après la tentative d'assassinat dont il a fait l'objet est en train d'être mise en place en ce moment même par les médecins et par les autorités sournoises qui l'avaient autorisé", a écrit sa porte-parole, Kira Yarmysh, sur les réseaux sociaux. Selon elle, l'état de santé d'Alexeï Navalny, 44 ans, fervent adversaire du président russe Vladimir Poutine, est instable et l'hôpital estime que la volonté de ses proches de le faire transférer dans un autre établissement n'est pas un motif suffisant pour justifier une telle opération. Le président français Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel ont annoncé jeudi que la France et l'Allemagne étaient disposées à accueillir l'opposant russe Alexeï Navalny, plongé dans le coma après un possible empoisonnement, à l'occasion d'une conférence de presse commune au Fort de Brégançon (Var). (Anton Zverev ; version française Myriam Rivet, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.