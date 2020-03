Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'homme qui a conduit l'enquête Skripal nommé à la tête du contre-espionnage britannique Reuters • 30/03/2020 à 13:24









LONDRES, 30 mars (Reuters) - La direction du MI5, le service britannique du contre-espionnage, a été confiée lundi à Ken McCallum, l'homme qui a mené l'enquête sur la tentative d'assassinat de l'ancien agent double russe Sergueï Skripal. Ken McCallum, qui travaille pour le MI5 depuis 25 ans, a été affecté pendant les dix premières années de sa carrière au dossier nord-irlandais. Il a ensuite travaillé sur la menace des groupes islamistes, développé les capacités du MI5 dans le domaine de la cybersécurité et supervisé la sécurité des Jeux olympiques de Londres en 2012. Il a pris en charge l'enquête du contre-espionnage sur la tentative d'assassinat de Sergueï Skripal et de sa fille Ioulia, retrouvés en mars 2018 après avoir été exposés au Novitchok, un poison neurotoxique mis au point à l'époque soviétique, dans la ville de Salisbury. Les autorités britanniques ont imputé l'attaque à la Russie, qui a démenti toute responsabilité. Des dizaines de diplomates russes ont été expulsés par plusieurs capitales occidentales dans la foulée. Ken McCallum succède à Andrew Parker, qui partira à la retraite en avril. Il deviendra le 18e directeur général du service créé en 1909. (Guy Faulconbridge version française Henri-Pierre André)

