Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'homme d'affaires turc Osman Kavala à nouveau arrêté Reuters • 19/02/2020 à 07:49









SILIVRI, Turquie, 19 février (Reuters) - L'homme d'affaires et philanthrope turc Osman Kavala a été interpellé par la police à Istanbul peu de temps après avoir été acquitté et libéré au terme de son procès pour soutien au mouvement protestataire du parc Gezi à Istanbul en 2013, rapportent mercredi les médias turcs. Osman Kavala devrait être convoqué par le parquet d'Istanbul en vue de son arrestation formelle et renvoyé en prison, ont déclaré des proches de l'intéressé. Mis hors de cause dans le dossier Gezi, pour lequel il a passé plus de deux ans derrière les barreaux, Osman Kavala est désormais détenu en lien avec le coup d'Etat manqué de juillet 2016 contre le président Recep Tayyip Erdogan, attribué par le pouvoir aux partisans du prédicateur Fethullah Gülen. L'acquittement d'Osman Kavala, dont la libération était réclamée en décembre par la Cour européenne des droits de l'homme, a été salué par les organisations de défense des droits humains et son arrestation a suscité incompréhension et colère. "Impossible de croire en une quelconque amélioration en Turquie si le procureur sabote le moindre progrès. Retour à la période sombre", a twitté le rapporteur du Parlement européen sur la Turquie, Nacho Sanchez Amor. (Ali Kucukgocmen, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Bertrand Boucey)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.