L'hélicoptère d'une chaîne d'information locale de NBC s'écrase à Los Angeles, faisant trois morts

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* Les pompiers ont indiqué que cinq personnes avaient été examinées, dont deux ont été transportées à l'hôpital

* L'accident s'est produit alors que les équipes couvraient une collision mortelle impliquant un bus Metro à proximité

* Le NTSB et la FAA mèneront une enquête sur l'accident, précise les pompiers

(Ajout de détails tout au long de l’article)

par Bipasha Dey et Akanksha Khushi

Un hélicoptère d'information locale de NBC s'est écrasé mardi soir dans le quartier de Chatsworth, à Los Angeles, faisant trois morts, a indiqué NBC lors d'une émission télévisée en direct.

Les présentateurs de NBC Los Angeles ont identifié à l'antenne l'appareil comme étant leur hélicoptère NewsChopper 4.

« Nous vous avons expliqué que nous étions en train de reconstituer les faits. Nous savions qu’il s’agissait d’un hélicoptère de presse. Nous savions que nous avions perdu le contact avec notre équipe sur place, et nous venons de recevoir la confirmation que, en effet, le NewsChopper 4 s’est écrasé peu avant 19h à Chatsworth », a déclaré Colleen Williams, présentatrice de NBC.

Cinq personnes ont été examinées sur les lieux, trois ont été déclarées décédées et deux autres ont été transportées à l’hôpital, a indiqué le service des pompiers de Los Angeles lors d’une conférence de presse peu après 21h30, heure locale (04h30 GMT mercredi).

Au moins une des personnes tuées dans l’accident d’hélicoptère se trouvait à l’extérieur, sur le parking situé à côté d’un immeuble commercial, a précisé le service des pompiers. On ignorait dans l’immédiat si les deux autres victimes se trouvaient au sol ou à l’intérieur de l’appareil.

Les présentateurs de NBC n’ont pas précisé combien de personnes se trouvaient à bord de l’hélicoptère de la chaîne.

L'accident d'hélicoptère s'est produit après une collision routière survenue plus tôt mardi dans la région, impliquant un bus du métro de Los Angeles et une voiture particulière, qui a fait au moins deux morts.

Selon les médias, plusieurs hélicoptères de chaînes d’information se trouvaient dans la zone pour couvrir l’accident de bus lorsque l’hélicoptère de NBC s’est écrasé.

Selon ces informations, l’hélicoptère s’est écrasé et a pris feu près d’un entrepôt dans la vallée de San Fernando, alors que des équipes de journalistes couvraient l’accident de bus.

Au moins quatre voitures et deux conteneurs de stockage ont pris feu après le crash de l’hélicoptère, a indiqué le service des pompiers. L’incendie a été rapidement maîtrisé grâce à l’intervention de plus de 70 pompiers, a précisé le service lors de son point presse.

Le Bureau national de la sécurité des transports (NTSB) et l’Administration fédérale de l’aviation (FAA) mèneront une enquête sur l’accident, a précisé le service des pompiers.

NBC a précisé que l’hélicoptère était exploité par Angel City Air, une société affiliée à la chaîne. Angel City Air n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

La maire de Los Angeles, Karen Bass, s’est dite « bouleversée » par les pertes humaines causées par l’accident d’hélicoptère et la collision de bus à Chatsworth.

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a également présenté ses condoléances et déclaré: « Nos pensées vont aux victimes et aux familles des dévastateurs accidents de bus Metro et d’hélicoptère survenus ce soir à Chatsworth, ainsi qu’à toute la famille NBC4 ».

NBC, détenue par Comcast CMCSA.O , et les pompiers de Los Angeles n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de précisions envoyées par e-mail.