L'hégémonie économique reste la principale priorité des Etats-Unis

Les derniers développements suggèrent que la principale priorité des Etats-Unis est de maintenir leur hégémonie économique le plus longtemps possible.

Dans un monde post-Covid où la Chine s'est relevée extrêmement rapidement, les derniers développements suggèrent que la principale priorité des Etats-Unis est de maintenir leur hégémonie économique le plus longtemps possible. Cette ambition a poussé les membres du Congrès américain à voter trois plans de relance en l'espace de moins de douze mois. L'objectif n'est pas simplement de retrouver le niveau d'activité d'avant crise mais bien de renouer avec la tendance de croissance observée pré-Covid. En parallèle, l'administration Biden a revu complètement sa stratégie en matière de politique étrangère. Le but est de renouer des relations fortes avec des partenaires commerciaux de premiers plans comme l'Europe dans le but de créer une alliance visant à limiter les ambitions de la Chine tant sur un plan économique que géopolitique.

