L&G Battery Value-Chain UCITS ETF se rapproche des “trois virgules” d’actifs

Le L&G Battery Value-Chain UCITS ETF (BATT) de LGIM a recueilli plus de 357 millions de dollars d’entrées nettes cette année et se rapproche de la barre du milliard de dollars d’actifs sous gestion avec 960 millions de dollars à son actif aujourd’hui.

BATT suit l’indice Solactive Battery Value-Chain et investit dans des sociétés qui fournissent certaines technologies électrochimiques de stockage de l’énergie (par exemple, les batteries au lithium) et dans des sociétés minières qui produisent des métaux utilisés pour fabriquer des batteries (par exemple, sociétés minières de Lithium ou de Cobalt). La hausse de la demande des véhicules électriques, de batteries et, par conséquent, de matières premières, a renforcé la popularité du fonds auprès des investisseurs.

Au 31 octobre 2021, l’exposition sectorielle de l’indice BATT comprend les secteurs de l’industrie (33,6%), de la consommation discrétionnaire (31%), des matériaux (19,3%), des technologies de l’information (12,8%) et des services de communication (3,3%). En ce qui concerne la répartition par pays, les États-Unis occupent la première place (27,7 %), suivis par le Japon (21,2 %), la Corée du Sud (11,3 %), l’Australie (7,6 %) et l’Allemagne (6,2 %).

En date du 22 novembre 2021, les 31 positions du fonds (ex.Cash) comprennent Hyundai Electric & Energy System (3,56%), Mineral Resources (3,55%), Global & Yuasa Battery Co Ltd (3,53%), Sumitomo Electric Industries (3,47%), TDK Corporation (3,46%), ABB Ltd (3,41%) et NGK Insulators (3,38%). Pour consulter la liste complète des participations, cliquez .

Depuis sa création le 23 janvier 2018, le fonds a généré plus de 90% de gains. BATT a un ratio de dépenses de 0,49 % et se négocie sur plusieurs bourses européennes, notamment la Bourse de Londres (BATG/BATT), Borsa Italiana (BATT), Deutsche Börse (BATE), Euronext (BATT) et SIX Swiss Exchange (BATT).

