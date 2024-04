L'extrême droite allemande sous pression après une affaire d'espionnage

Le drapeau chinois devant l'ambassade de Chine à Berlin, le 22 avril 2024 ( AFP / JOHN MACDOUGALL )

Le parti d'extrême droite allemand AfD s'est efforcé mercredi de limiter les dégâts face au scandale créé par une affaire d'espionnage en son sein au Parlement européen, qui fait suite à plusieurs autres controverses.

Le mouvement anti-migrants et anti-euro a décidé de maintenir en fonction sa tête de liste en vue des élections européennes de juin, Maximilian Krah, malgré l'arrestation la veille de l'un de ses assistants parlementaires, d'origine chinoise, suspecté par la justice allemande d'être un agent des services secrets chinois.

Le responsable au cœur de la tempête a estimé ne pas avoir commis de "faute" et a renvoyé toute la responsabilité de l'affaire sur son assistant, dont il s'est séparé.

Toutefois, "afin de ne pas nuire à l'image du parti", il ne participera pas au lancement de la campagne des Européennes de l'Alternative pour l'Allemagne (AfD) prévu le week-end prochain. Les partis de la coalition gouvernementale de centre-gauche du chancelier Olaf Scholz avaient réclamé le retrait complet du responsable.

L'assistant de M. Krah est soupçonné d'avoir espionné des opposants chinois en Allemagne et d'avoir partagé des informations sur le Parlement européen avec un service de renseignement de Pékin.

L'eurodéputé Maximilian Krah, tête de liste de l'Alternative pour l'Allemagne (AfD) aux élections européennes du 9 juin, lors d'une séance plénière au Parlement européen, le 23 avril 2024 à Strasbourg ( AFP / FREDERICK FLORIN )

Cette affaire embarrassante vient s'ajouter à plusieurs autres controverses qui ébranlent l'extrême droite allemande depuis des mois, alors que les sondages lui ont longtemps promis des percées aux élections européennes de juin et dans trois scrutins régionaux en septembre dans l'est de l'Allemagne (Saxe, Thuringe et Brandebourg), où elle a ses fiefs.

- Recul -

Fin 2023, l'AfD, créée dix ans plus tôt, était créditée de 22% dans les enquêtes d'opinion nationales, devançant les sociaux-démocrates du chancelier Olaf Scholz, et juste derrière le principal parti d'opposition, les conservateurs.

Créditée de 22% dans les enquêtes d'opinion nationales fin 2023, l'engouement pour l'AfD s'est effrité depuis le début de l'année ( AFP / Ronny Hartmann )

Mais l'engouement pour ce parti s'est effrité depuis le début de l'année. Un sondage de l'institut Forsa pour la chaîne RTL ne le crédite plus que de 16% d'opinions favorables au plan national, au plus bas depuis onze mois.

Le retournement de tendance a commencé à la mi-janvier après la révélation d'une participation de membres de l'AfD à une réunion de l'ultra-droite pour discuter d'un projet d'expulsion massive de personnes étrangères ou d'origine étrangère d'Allemagne.

L'affaire a provoqué une onde de choc dans un pays encore traumatisé par le souvenir du nazisme avec de multiples manifestations de protestation.

L'AfD est en outre régulièrement mise en cause pour sa proximité avec la Russie.

M. Krah et un autre parlementaire de l'AfD, Petr Bystron, numéro deux sur la liste du parti aux élections européennes, font face à des accusations de financement liés à la Russie dans le cadre d'un réseau de propagande récemment mis au jour par les services secrets tchèques.

Le magazine allemand Der Spiegel a fait état mercredi de nouveaux éléments à charge contre Petr Bystron, en particulier un enregistrement audio sur une remise d'argent liquide présumée par un homme d'affaire pro-russe. Le responsable de l'AfD a réfuté toutes les accusations.

- "Chaos" -

Et depuis la semaine dernière, l'une des figures les plus radicales de l'AfD qui rêve d'accéder au pouvoir en Thuringe, Björn Höcke, est jugé pour avoir utilisé un slogan nazi lors d'un meeting.

Björn Höcke (c), l'une des plus figures les plus radicales de l'AfD, arrive à son procès pour l'utilisation d'un slogan nazi lors d'un meeting, le 23 avril 2024 à Halle ( POOL / JENS SCHLUETER )

L'AfD "plonge dans le chaos", a asséné Dirk Wiese, un responsable social-démocrate, dans un entretien au quotidien allemand Rheinische Post.

"D'abord les accusations de versements d'argent de la part du Kremlin, maintenant les soupçons d'espionnage pour le compte de la Chine... Et ensuite, la Corée du Nord ?", a-t-il lancé.

Le chef du groupe parlementaire de l'AfD, Bernd Baumann, a affirmé que les accusations d'espionnage pour la Chine étaient "politiquement motivées" et les a mises sur le compte d'une "sale" campagne électorale.

Ces différents scandales sont néanmoins une menace pour l'élan de l'AfD avant les scrutins des prochains mois. "Le parti ne parvient pas à passer à l'offensive pour le moment", a estimé Wolfgang Schroeder, professeur de Science politique à l'université de Cassel.