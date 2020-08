Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'explosion au Liban ne devrait pas être politisée, dit l'Iran Reuters • 10/08/2020 à 11:08









DUBAI, 10 août (Reuters) - L'Iran a déclaré lundi que les Etats devraient s'abstenir de politiser l'explosion qui a eu lieu à Beyrouth la semaine dernière, et que les Etats-Unis devraient lever les sanctions contre le Liban. "L'origine de l'explosion doit faire l'objet d'une enquête minutieuse", a dit le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Abbas Mousavi. Il a ajouté que "si les Etats-Unis sont honnêtes dans leur démarche d'aide envers le Liban, ils devraient lever les sanctions". Emmanuel Macron s'est rendu jeudi dans les rues dévastées de Beyrouth, deux jours après l'explosion chimique dans le port, alors que les foules demandaient la fin de décennies de corruption au sein du système politique libanais. Le président français a indiqué lors d'une conférence organisée en urgence dimanche que les donateurs seraient attentifs à la manière dont l'aide apportée au pays serait dépensée. L'Iran soutient le Hezbollah, groupe armé musulman chiite très puissant au Liban, que Washington considère comme un groupe terroriste et pénalise par des sanctions. (Parisa Hafezi, version française Olivier Cherfan, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.