L'explosion à Paris due à un Rafale en mission d'interception - armée

PARIS, 30 septembre (Reuters) - Un avion de chasse a décollé mercredi pour une mission d'interception en Ile-de-France et franchi le mur du son, provoquant une forte détonation entendue à Paris et en banlieue, a déclaré l'armée de l'air. "Un Rafale de la permanence opérationnelle de Saint-Dizier en intervention réelle pour porter assistance à un aéronef en perte de contact a été autorisé à passer le mur du son pour rejoindre l'appareil en difficulté. Il a passé le mur du son à l'est de Paris", a déclaré le colonel Stéphane Spet, porte-parole de l'armée de l'air et de l'espace. (Jean-Philippe Lefief, Tangi Salaün, édité par Jean-Stéphane Brosse)

