L'exécutif prolonge le bouclier tarifaire en 2023

(AOF) - La Première ministre Elisabeth Borne a annoncé ce jour que le bouclier tarifaire serait prolongé en 2023 avec une hausse limitée à 15% pour le gaz (en janvier 2023) et l'électricité (en février 2023). Ce dispositif était censé s'arrêter le 31 décembre. Ce plafonnement s'appliquera à "tous les ménages, les copropriétés, les logements sociaux, les petites entreprises et les plus petites communes", a indiqué la Première ministre. L'écart sera pris en charge par l'Etat en 2024 ou plus tard, a également précisé la cheffe du gouvernement.

Afin de faire face à l'augmentation des prix du gaz et de l'énergie l'an prochain, 12 millions de foyers aux revenus modestes recevront des chèques énergie d'un montant allant de 100 à 200 euros à la fin de l'année, a annoncé Elisabeth Borne.

Selon les estimations fournies par Bercy, le coût de ces aides serait de 1,8 milliard d'euros.