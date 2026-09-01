L'excellence de Taïwan dans le domaine des puces électroniques repose sur la démocratie et l'État de droit, déclare le président

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* Le président de Taïwan prend la parole au salon SEMICON

* Un responsable américain affirme que les semi-conducteurs détermineront qui dominera le secteur de l'IA

* Taïwan se positionne comme un fabricant de puces fiable et démocratique

par Ben Blanchard

L'excellence de Taïwan dans le domaine des semi-conducteurs repose sur les fondements de la démocratie et de l'État de droit, ce qui en fait un partenaire international de confiance qui tient ses promesses d'approvisionner le monde entier, a déclaré mardi le président Lai Ching-te.

Taïwan abrite TSMC 2330.TW , le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde et le principal producteur des puces de pointe qui alimentent la tendance à l’IA.

Dans un contexte de tensions entre la Chine, les États-Unis et l’Europe sur les questions commerciales et technologiques, Taïwan s’est efforcé de se présenter comme un fabricant de semi-conducteurs fiable et régi par la démocratie.

S'exprimant lors du salon SEMICON à Taipei, auquel participent cette année des dirigeants de grandes entreprises telles que Microsoft MSFT.O et Google, filiale d'Alphabet Inc

GOOGL.O , M. Lai a déclaré que la puissance de calcul nécessaire à l'IA reposait sur les puces et une collaboration mondiale.

Au fil des décennies, Taïwan a mis en place un pôle complet dédié aux semi-conducteurs, doté de capacités de fabrication rapides, flexibles et hautement efficaces, et, sur la base de la démocratie et de l’État de droit, a approvisionné de manière stable le marché mondial et tenu ses promesses, a-t-il ajouté.

Taïwan a subi des pressions de la part des États-Unis, son plus important soutien international et fournisseur d’armes, pour réduire la forte concentration mondiale de la fabrication de puces sur l’île, et TSMC investit 265 milliards (XX milliards d'euros) de dollars pour construire des usines en Arizona.

Le président américain Donald Trump a parfois critiqué Taïwan pour avoir “volé” le marché américain des semi-conducteurs, une perception que le gouvernement taïwanais juge injuste, même s’il a soutenu ses entreprises pour qu’elles augmentent leurs investissements aux États-Unis.

S’exprimant dans un message vidéo préenregistré destiné au salon SEMICON et diffusé peu avant l’intervention de M. Lai, Jacob Helberg, sous-secrétaire d’État américain aux Affaires économiques, a déclaré que les semi-conducteurs détermineraient qui dominerait le domaine de l’IA, comment les capacités de défense évolueraient et “qui fixerait les règles de l’économie mondiale pour la prochaine génération”.

“Aujourd’hui, Taïwan investit aux États-Unis et se joint à nous pour renforcer notre base industrielle, car le monde a appris, parfois à ses dépens, qu’une concentration sans résilience est synonyme de vulnérabilité”, a-t-il ajouté.

M. Lai a déclaré que Taïwan collaborerait avec des pays du monde entier dans le domaine des puces électroniques face aux catastrophes naturelles, aux pandémies ou aux “bouleversements géopolitiques”, afin de diversifier les risques et de construire conjointement une chaîne d’approvisionnement plus résiliente.

“Taïwan a la capacité de fabriquer les puces les plus avancées au monde et saura préserver la confiance établie avec ses partenaires internationaux au fil des décennies, en continuant à être un partenaire stable et fiable pour l’industrie technologique mondiale.”