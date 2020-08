Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'ex-roi d'Espagne Juan Carlos est en République dominicaine-presse Reuters • 04/08/2020 à 09:46









MADRID, 4 août (Reuters) - L'ex-roi d'Espagne Juan Carlos est parti pour la République dominicaine après avoir annoncé son départ du pays alors qu'il est visé par une enquête sur des soupçons de corruption, rapportent mardi les quotidiens La Vanguardia et ABC, sans préciser leurs sources. L'ancien monarque, qui a abdiqué en 2014, a expliqué quitter le pays pour faciliter la tâche de son fils Felipe, qui lui a succédé sur le trône, selon un communiqué publié lundi par la maison royale. La Vanguardia écrit que Juan Carlos, âgé de 82 ans, est parti lundi en voiture pour le Portugal, où il a pris un avion à destination de la République dominicaine avec l'intention d'y séjourner quelques semaines, au sein d'une riche famille propriétaire de plantations de canne à sucre. Lundi, la chaîne de télévision portugaise TVI24 et le quotidien populaire Correio da Manha avaient rapporté que Juan Carlos se trouvait à Cascais, une station balnéaire proche de Lisbonne où il a passé une partie de son enfance. L'avocat de Juan Carlos a assuré de son côté que son client "resterait à la disposition du parquet". Le parquet du Tribunal suprême espagnol a ouvert en juin une enquête pour déterminer si l'ancien roi pouvait faire l'objet d'investigations dans un dossier de corruption présumée lors de l'attribution d'un contrat de train à grande vitesse par l'Arabie saoudite. Le parquet cherche à savoir si l'ancien monarque peut être inclus dans ce dossier alors qu'il était protégé par son immunité jusqu'à son abdication. (Isla Binnie version française Marc Angrand, édité par Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.