Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'ex-président du Kosovo, Thaçi, comparaît pour crimes de guerre Reuters • 09/11/2020 à 13:10









par Stephanie van den Berg LA HAYE, 9 novembre (Reuters) - Le président démissionnaire du Kosovo Hashim Thaçi, placé en détention à La Haye après son inculpation par le tribunal spécial chargé des crimes de guerre commis au Kosovo, comparaît devant un juge pour la première fois ce lundi. Il doit répondre de crimes de guerre et crimes contre l'humanité présumés pendant l'insurrection de 1998-2000 menée par l'Armée de libération du Kosovo (UCK), dont il fut l'un des dirigeants. Agé de 52 ans, l'ancien combattant, qui fut le tout Premier ministre du Kosovo en 2008 et dirige depuis 2016 le pays, a annoncé jeudi dernier sa démission avec effet immédiat. Il a depuis été incarcéré dans la prison néerlandaise de Scheveningen, le même centre où son principal rival, le président serbe Slobodan Milosevic, est mort en détention en 2006 lors de son procès pour crimes de guerre présumés dans les Balkans. Le président démissionnaire du Kosovo, qui rejette toutes les accusations portées à son encontre, devrait contester lundi la légitimité du tribunal, qui a inculpé ces dernières semaines six autres dirigeants de l'UCK. Accusé par les Chambres spécialisées pour le Kosovo d'être responsable du meurtre de près de 100 civils pendant la guerre, Hashim Thaçi risque une peine d'emprisonnement à vie. Sa comparution débutera à 15 heures, heures locales (14h00 GMT). Les Chambres spécialisées pour le Kosovo ont été mises en place en 2015 afin de juger de crimes de guerre présumés commis lors de la guerre de 1998-2000 entre les forces serbes et les forces séparatistes kosovares. La province du Kosovo a proclamé son indépendance de la Serbie en février 2008. (version française Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.