Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'ex-président chinois d'Interpol condamné à 13 ans et demi de prison Reuters • 21/01/2020 à 08:33









PEKIN, 21 janvier (Reuters) - L'ancien président chinois d'Interpol Meng Hongwei a été condamné mardi à treize ans et demi de prison pour corruption par un tribunal de Tianjin, dans le nord de la Chine. Elu en novembre 2016 à la tête d'Interpol, dont le siège est à Lyon, Meng Hongwei a disparu le 25 septembre 2018 lors d'un voyage en Chine. La France a alors ouvert une enquête pour disparition inquiétante. La Chine a annoncé plus tard qu'une enquête pour corruption avait été ouverte à son encontre. En mars dernier, le Parti communiste a rendu les conclusions de ces investigations, accusant Meng Hongwei de détournement de fonds publics, d'abus de pouvoir et de désobéissance au Parti. L'ex-président d'Interpol a reconnu sa culpabilité quatre mois plus tard. (Gabriel Crossley, version française Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.