L'ex-dirigeant australien Tony Abbott conseiller au commerce du gouvernement britannique

LONDRES, 4 septembre (Reuters) - L'ancien Premier ministre australien Tony Abbott, né en Angleterre, a rejoint vendredi le Bureau du commerce qui conseille le gouvernement britannique en matière d'exportations et d'investissements. Relancé en 2017 en vue du Brexit, "le Board of Trade jouera un rôle important pour aider le Royaume-Uni à plaider en faveur de la liberté et de l'équité commerciales au Royaume-Uni et dans le monde entier", écrit la secrétaire d'Etat au Commerce international, Liz Truss, dans un communiqué. Tony Abbott, qui a dirigé le gouvernement australien entre 2013 et 2015, est une personnalité clivante aux opinions très conservatrices concernant les droits des femmes et des homosexuels. Plusieurs députés britanniques, dont Keir Starmer, chef de file de l'opposition travailliste, ont déclaré qu'il n'avait pas le profil de ce poste de conseiller. Son arrivée dans l'équipe des conseillers commerciaux de Boris Johnson intervient alors que l'espoir d'un accord sur les futures relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne s'amenuise faute de progrès dans les discussions entre Bruxelles et Londres. Boris Johnson a du reste prévenu vendredi que son pays se préparait à toutes les issues possibles. "Il est absolument vital que nos partenaires comprennent que le Royaume-Uni va faire ce qu'il a à faire", a déclaré le Premier ministre britannique. "Si nous devons avoir une solution sur le modèle australien, c'est ce que nous mettrons en oeuvre et nous le ferons prospérer puissamment d'une manière ou d'une autre." (Kate Holton version française Claude Chendjou et Henri-Pierre André)

