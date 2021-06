L'évocation de la fin potentielle du PEPP sera reportée à septembre, estime La Française

Le gérant s'attend à ce que les perspectives d'inflation et de croissance soient sensiblement modifiées, reflétant la réouverture des économies, le déploiement de la vaccination et la hausse des prix des matières premières.

La formulation précédente était " significativement plus élevé ", ce qui se traduit par un ralentissement modeste au troisième trimestre par rapport au deuxième.

(AOF) - La Française s'attend demain à ce que la BCE maintienne ses taux d'intérêt à un niveau historiquement bas. Le gérant ne prévoit aucun changement significatif dans le programme d'achat d'urgence en cas de pandémie (PEPP) et aucune indication que le programme sera liquidé avant mars 2022. En termes de formulation, il pense que la BCE pourrait s'engager à des achats PEPP " plus élevés " au troisième trimestre tout en soulignant la flexibilité pendant les mois d'été.

