L'éventuelle méga-introduction en Bourse d'Anthropic vient s'ajouter à la liste des plus grandes introductions en Bourse mondiales

Anthropic a lancé mardi la tournée de présentation en vue de son introduction en Bourse très attendue aux États-Unis , rapprochant ainsi le créateur de Claude d’une entrée en Bourse historique qui devrait tester l’appétit des investisseurs pour le secteur en pleine expansion de l’IA.

Cette introduction en Bourse devrait constituer l’une des plus importantes jamais tentées, susceptible de redéfinir les indices de référence, les flux d’investisseurs et le contexte général régissant les actions américaines.

COUP D'ŒIL SUR LES PLUS GRANDES INTRODUCTIONS EN BOURSE AU MONDE

Les plus grandes introductions en Bourse au monde, classées par taille de l’opération:

ANTHROPIC

Le laboratoire d’IA Anthropic et certains de ses actionnaires actuels cherchent à lever jusqu’à 64,4 milliards de dollars lors de son introduction en Bourse aux États-Unis, pour une valorisation d’environ 1.000 milliards de dollars, en proposant 825 millions d’actions à un prix compris entre 70 et 78 dollars chacune.

Parallèlement à son introduction en Bourse, Anthropic a également obtenu 26 milliards de dollars d’investissements de la part de certaines des plus grandes entreprises technologiques mondiales, ce qui souligne les liens financiers de plus en plus étroits qui sous-tendent l’essor de l’IA.

GOOGL.O (Alphabet) Google, Nvidia NVDA.O , Advanced Micro Devices AMD.O , Broadcom AVGO.O , Micron Technology MU.O , Microsoft MSFT.O et TSMC 2330.TW ont accepté de participer au placement privé au prix de l'introduction en Bourse.

Les détails de l’introduction en Bourse très attendue d’Anthropic ont brièvement circulé auprès des banques avant d’être retirés tard lundi, selon des e-mails consultés par Reuters .

Les investisseurs avaient auparavant évoqué une valorisation pouvant atteindre 2.000 milliards de dollars pour Anthropic, mais les attentes se sont depuis revues à la baisse, le chiffre de 1.500 milliards de dollars étant désormais considéré comme la fourchette haute , comme l’avait précédemment rapporté Reuters.

L'introduction en Bourse a déjà été repoussée par rapport aux prévisions initiales, Reuters ayant précédemment indiqué que la campagne de promotion ne devrait débuter qu’à la mi-octobre au plus tôt.

Reuters avait précédemment publié une série d’exclusivités offrant un aperçu précoce des activités d’Anthropic, notamment des détails sur ses performances financières, sa trajectoire de croissance et ses projets d’introduction en Bourse.

Anthropic, fondée en 2021 par une équipe de chercheurs ayant quitté OpenAI à la suite de désaccords sur la gouvernance et la sécurité de l’IA, a levé 65 milliards de dollars pour une valorisation post-financement de 965 milliards de dollars fin mai.

OPENAI

OpenAI, qui exploite le chatbot IA ChatGPT, a révélé en juin qu'elle avait déposé en toute confidentialité une demande d’introduction en Bourse aux États-Unis.

La société “ne sera pas cotée en Bourse en 2026 ”, avait déclaré en septembre son directeur général, Sam Altman, invoquant des préoccupations de sécurité liées à l’intelligence artificielle qui rendent “inacceptable” même un risque de 10 % que l’IA puisse entraîner l’extinction de l’humanité d’ici la fin de la décennie.

Le président d’OpenAI, Greg Brockman, a déclaré la semaine dernière que l’entreprise tirait désormais la majeure partie de son chiffre d’affaires des ventes aux entreprises et qu’il estimait qu’elle serait prête à entrer en Bourse en 2027.

L’entreprise s’est empressée d’accélérer sa levée de fonds, comme l’a rapporté Reuters , afin de tirer parti de sa récente croissance après avoir reporté ses projets d’introduction en Bourse.

OpenAI a finalisé un nouveau tour de table de 11 milliards de dollars, première tranche d’une levée de fonds qui valorise l’entreprise à 1.250 milliards de dollars, a rapporté Reuters la semaine dernière .

En mai, OpenAI a repoussé une action en justice menaçant son existence, intentée par Elon Musk , ce qui a simplifié la voie vers son introduction en Bourse.

“Nous n’avons pas encore fixé de calendrier; cela pourrait prendre un certain temps, car certaines choses que nous souhaitons réaliser sont probablement plus faciles à mener à bien en tant que société privée. Mais il s’agit d’un ensemble complexe de compromis, et cela nous donne la possibilité d’entrer en Bourse plus tôt si cela s’avère être la meilleure solution”, avait déclaré OpenAI en juin.

SPACEX

SpaceX, le fabricant de fusées et de satellites d’Elon Musk, a fait son entrée historique en Bourse sur le Nasdaq en juin, pulvérisant tous les records et éclipsant de loin l’introduction en Bourse d’Aramco en 2019 pour devenir la plus grande introduction en Bourse de l’histoire.

Cette introduction en Bourse a bouleversé les traditions avec une introduction en Bourse record de 75 milliards de dollars, s’écartant du processus habituel en fixant le prix avant même les rencontres avec les investisseurs lors d’une tournée de présentation, que Wall Street utilise toujours pour tester la demande et définir une fourchette de prix.

Avec 75 milliards de dollars, le produit de l’introduction en Bourse a plus que doublé celui de l’introduction en Bourse record de Saudi Aramco en 2019.

L’action SpaceX a clôturé sa première journée de cotation à 160,95 dollars, portant la capitalisation boursière de l’entreprise à 2.100 milliards de dollars. Le titre a depuis perdu un peu de son élan et a clôturé à 142,07 dollars le 9 novembre, contre un prix d’introduction en Bourse de 135 dollars.