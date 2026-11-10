L'éventuelle méga-introduction en bourse d'Anthropic vient s'ajouter à la liste des plus grandes introductions boursières mondiales

Anthropic a lancé mardi la tournée de présentation pour son introduction en bourse très attendue aux États-Unis , rapprochant ainsi le créateur de Claude d’une entrée en bourse historique qui devrait tester l’appétit des investisseurs pour le secteur en pleine expansion de l’IA.

Cette introduction en bourse devrait constituer l’une des plus importantes jamais tentées, susceptible de redéfinir les indices de référence, les flux d’investisseurs et le contexte général régissant les actions américaines.

APERÇU DES PLUS GRANDES INTRODUCTIONS EN BOURSE AU MONDE

Les plus grandes introductions en bourse au monde, classées par taille de l’opération:

ANTHROPIC

Le dossier a confirmé les informations de Reuters selon lesquelles Anthropic et certains actionnaires existants cherchaient à lever jusqu’à 64,4 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, en proposant 825 millions d’actions à un prix compris entre 70 et 78 dollars chacune et en visant une valorisation d’environ 1 400 milliards de dollars .

Les investisseurs avaient auparavant évoqué une valorisation pouvant atteindre 2 000 milliards de dollars, mais les attentes ont depuis été revues à la baisse en raison des engagements importants d’Anthropic en matière d’infrastructures et de la volatilité des titres liés à l’IA. Reuters avait précédemment indiqué qu’environ 1 500 milliards de dollars étaient considérés comme la limite supérieure de la fourchette.

Anthropic a également levé 26 milliards de dollars auprès de certaines des plus grandes entreprises technologiques mondiales dans le cadre d’un placement privé parallèlement à son introduction en bourse, soulignant ainsi les liens financiers de plus en plus étroits qui sous-tendent l’essor de l’IA.

Alphabet GOOGL.O , Google, Nvidia NVDA.O , Advanced Micro Devices AMD.O , Broadcom AVGO.O , Micron Technology MU.O , Microsoft MSFT.O et TSMC 2330.TW ont accepté de participer au placement privé au prix de l’introduction en bourse.

Les détails de cette offre très attendue ont brièvement circulé auprès des banques avant d’être retirés lundi en fin de journée, selon des e-mails consultés par Reuters .

L’introduction en bourse a déjà été repoussée par rapport aux prévisions initiales, Reuters ayant précédemment indiqué que la campagne de promotion devait débuter au plus tôt à la mi-octobre.

Reuters a déjà publié des informations sur les performances financières d’Anthropic, sa trajectoire de croissance et ses projets d’introduction en bourse.

Anthropic, fondée en 2021 par une équipe de chercheurs ayant quitté OpenAI à la suite de désaccords sur la gouvernance et la sécurité de l’IA, a levé 65 milliards de dollars pour une valorisation post-financement de 965 milliards de dollars fin mai.

OPENAI

OpenAI, qui exploite le chatbot IA ChatGPT, a révélé en juin avoir déposé en toute confidentialité une demande d’introduction en bourse aux États-Unis.

La société « ne sera pas cotée en bourse en 2026 », avait déclaré en septembre son directeur général, Sam Altman, invoquant des préoccupations de sécurité liées à l’intelligence artificielle qui rendent « inacceptable » même un risque de 10 % que l’IA puisse entraîner l’extinction de l’humanité d’ici la fin de la décennie.

Le président d’OpenAI, Greg Brockman, a déclaré la semaine dernière que l’entreprise tirait désormais la majeure partie de son chiffre d’affaires des ventes aux entreprises et qu’il estimait qu’elle serait prête à entrer en bourse en 2027.

L’entreprise s’est empressée d’accélérer sa levée de fonds, comme l’a rapporté Reuters , afin de tirer parti de sa récente croissance après avoir reporté ses projets d’introduction en bourse.

OpenAI a finalisé un nouveau financement de 11 milliards de dollars, première tranche d’un tour de table qui valorise l’entreprise à 1 250 milliards de dollars, a rapporté Reuters la semaine dernière .

En mai, OpenAI a repoussé une action en justice menaçant son existence, intentée par Elon Musk , ce qui a simplifié la voie vers son introduction en bourse.

« Nous n’avons pas encore fixé de calendrier; cela pourrait prendre un certain temps, car certaines choses que nous souhaitons réaliser sont probablement plus faciles à mener à bien en tant que société privée. Mais il s’agit d’un ensemble complexe de compromis, et cela nous donne la possibilité d’entrer en bourse plus tôt si cela s’avère être la meilleure solution », avait déclaré OpenAI en juin.

SPACEX

SpaceX, le fabricant de fusées et de satellites d’Elon Musk, a fait une entrée historique au Nasdaq en juin , levant la somme record de 75 milliards de dollars et éclipsant l’introduction en bourse d’Aramco en 2019 pour devenir la plus grande introduction en bourse au monde.

Cette opération a rompu avec les conventions de Wall Street en fixant le prix avant même la tournée de présentation auprès des investisseurs, qui sert généralement à évaluer la demande et à établir une fourchette de prix. Le montant levé a plus que doublé celui de l’introduction en bourse d’Aramco.

L’action SpaceX a clôturé sa première journée de cotation à 160,95 dollars, valorisant l’entreprise à 2 100 milliards de dollars. Le titre a depuis perdu de son élan, clôturant à 142,07 dollars le 9 novembre, mais est resté au-dessus de son prix d’introduction de 135 dollars.