L'évaluation de Kalshi double en raison du fort intérêt pour les plateformes de marchés prédictifs

Kalshi a annoncé mardi avoir levé 1 milliard de dollars lors d'un tour de table, ce qui a plus que doublé sa valorisation à 11 milliards de dollars en deux mois environ, alors que l'intérêt pour les plates-formes de marché prédictif s'accroît.

Ces plateformes permettent aux utilisateurs du monde entier de négocier des contrats binaires sur les résultats politiques, sportifs, économiques et de divertissement. Le modèle a bénéficié d'un fort soutien pour son approche du trading basé sur les événements et de la gestion des risques.

Pour obtenir une part du gâteau, plusieurs autres acteurs du secteur se sont tournés vers des offres similaires, comme la plateforme de trading Robinhood HOOD.O qui a lancé un pôle de marchés prédictifs dans son application au début de l'année.

Kalshi a obtenu 300 millions de dollars il y a près de deux mois lors d'un tour de table mené par Sequoia et Andreessen Horowitz, pour une valorisation de 5 milliards de dollars.

Le plus grand concurrent de la société, Polymarket, aurait été en pourparlers en octobre pour lever des fonds à une valeur comprise entre 12 et 15 milliards de dollars.

"La croissance exponentielle de Kalshi montre l'ampleur de la demande latente pour les marchés prédictifs en tant que nouvelle classe d'actifs - des institutions aux personnes ordinaires", a déclaré Matt Huang, cofondateur et associé directeur de Paradigm, dans un communiqué.

Outre la valorisation, les activités de l'entreprise ont également connu une forte croissance, avec des volumes d'échange dépassant désormais le milliard de dollars par semaine, soit une augmentation de plus de 1 000 % à partir de 2024, selon l'entreprise.

Le dernier tour de table fait suite à l'action en justice réussie de Kalshi contre la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis, à la suite de laquelle la startup a obtenu l'autorisation de coter les contrats liés à l'élection présidentielle.

Sequoia, Andreessen Horowitz, Meritech Capital, IVP, ARK Invest, Anthos Capital, CapitalG et Y Combinator ont également participé à ce tour de table.

Kalshi a déclaré qu'il utiliserait les capitaux pour accélérer l'adoption par les consommateurs, ajouter des courtiers, rechercher des partenariats avec les médias et élargir sa gamme de produits.