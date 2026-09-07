L'Europe vue prudente en attendant la BCE, le trafic par Ormuz sous tension (actualisé)

Navires dans le détroit d'Ormuz, près de la plage de Bandar Abbas

par Coralie Lamarque

Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse lundi à l'ouverture, les marchés restant prudents en attendant ‌jeudi la décision de politique monétaire et le discours de la BCE, tandis que le trafic par le détroit d'Ormuz inquiète.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait perdre 0,14% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent ​une baisse de 0,25% pour le Dax à Francfort, une baisse de 0,26% pour le FTSE à Londres et une baisse de 0,20% pour le Stoxx 600.

Une semaine déterminante s'ouvre pour les marchés, avec la décision de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) prévue jeudi, suivie des données sur l'inflation aux États-Unis vendredi, alors que la situation au Moyen-Orient continue d'attiser les craintes concernant le trafic par le détroit d'Ormuz.

L'Iran a déclaré ​que Téhéran annoncerait dans les prochains jours la mise en place d’une zone d’exclusion au large du détroit d’Ormuz, après que les forces américaines ont frappé samedi trois pétroliers iraniens et que le Corps des gardiens de la révolution islamique iranien (CGRI) a lancé des missiles balistiques contre deux navires ​de la marine américaine.

Par conséquent, les cours pétroliers restent en hausse, tandis que le transport maritime par le ⁠détroit d'Ormuz tombe à son plus bas niveau depuis mai.

Face à ces pressions inflationnistes, la Banque centrale européenne (BCE) devrait, selon toute vraisemblance, relever ses taux à 2,75% jeudi à l'issue de sa réunion ‌de politique monétaire.

Les contrats à terme laissent également entrevoir une probabilité de 75% d'une nouvelle hausse à 3,0% d'ici décembre.

L'attention des investisseurs devrait rester focalisée sur l'Europe lundi, Wall Street étant fermée en raison d'un jour férié aux États-Unis.

L'un des principaux événements de cette semaine sera la publication vendredi du rapport américain sur les prix à la consommation ​du mois d'août, pour lequel les prévisions médianes tablent sur une hausse de 0,2% ‌de l'IPC sous-jacent, avec un risque de 0,3%.

Pour la Réserve fédérale américaine (Fed), le rapport optimiste sur l'emploi publié la semaine dernière a conduit les marchés ⁠à tabler sur une probabilité de 58% d’une hausse des taux lors de sa réunion du 16 septembre, et de 70% pour une hausse en octobre.

"La patience dont ont fait preuve les banques centrales face au choc énergétique a soutenu les cours des actifs et le cycle du crédit", a déclaré Bruce Kasman, responsable mondial des études économiques chez JP Morgan. "Cependant, les banques centrales passent désormais à l’action."

LES VALEURS À SUIVRE :

À WALL STREET

La Bourse ⁠de New York a fini en baisse vendredi, ‌la publication de données meilleures que prévu sur l'emploi aux États-Unis incitant les investisseurs à renforcer leurs paris sur une hausse de taux par la Fed.

L'indice Dow Jones a ⁠cédé 0,51%, ou 271,86 points, à 53.414,25 points.

Le Standard & Poor's 500, plus large, a perdu 29,11 points, soit -0,38% à 7.718,60 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 77,07 points, soit -0,29% à 26.506,99 points.

Wall Street restera ‌fermée lundi pour cause de fête du Travail (Labor Day).

EN ASIE

Les valeurs technologiques asiatiques rebondissent lundi, le rapport solide sur l'emploi aux États-Unis ayant été perçu comme un signe positif pour la croissance ⁠mondiale.

La Bourse de Tokyo a gagné 2,12% lundi à 66.399,84 points. Le Topix, plus large, a pris 0,55% à 4.125,80 points.

En Chine, l'indice composite ⁠de la Bourse de Shanghai progresse de 0,04% et ‌le CSI 300 des grandes capitalisations avance de 0,51%.

La Bourse de Hong Kong perd 0,90%.

En Corée du Sud, le Kospi à forte valeur technologique grimpe de 4,61%.

CHANGES

Le marché des devises observe peu de fluctuations, alors que ​les tensions au Moyen-Orient laissent entrevoir des pressions inflationnistes plus généralisées susceptibles de contraindre les banques centrales mondiales à resserrer ‌leur politique monétaire.

Le dollar abandonne 0,09% face à un panier de devises de référence et l'euro grappille 0,03% à 1,1616 dollar.

TAUX

Les rendements culminent toujours à des sommets, tandis que la publication vendredi d'un indice des prix à la consommation (IPC) élevé pourrait bien voir ​les rendements du bon du Trésor se rapprocher de la barre psychologique des 5,0%.

Le marché obligataire américain reste fermé lundi en raison d'un jour férié.

Le rendement du Bund allemand à dix ans prend 1,3 point de base à 3,3510%. Le deux ans gagne quant à lui 2,2 points de base à 2,9542%.

PÉTROLE

Les cours pétroliers restent en hausse, les frappes américaines et iraniennes contre des pétroliers au cours de week-end faisant tomber le trafic ⁠maritime dans le détroit d'Ormuz à son plus bas niveau depuis mai.

La moyenne mobile sur dix jours de navires de transport de marchandises transitant par le détroit d'Ormuz s’établissait à 10 dimanche, soit le chiffre le plus bas depuis mai, selon les données maritimes Kpler.

Seuls deux navires ont traversé le détroit samedi, contre six dimanche, empruntant pour la plupart la route iranienne.

Les attaques de samedi ont constitué une "escalade majeure du conflit maritime", a déclaré la société de renseignement maritime Marisks dans une note.

"Les pétroliers commerciaux sont désormais délibérément utilisés comme instruments de pression économique réciproque, ce qui affaiblit considérablement la distinction qui existait auparavant entre confrontation militaire et transport maritime commercial", a-t-elle ajouté.

Le Brent prend 1,32% à 97,55 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) avance de 1,3% à 92,67 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 7 SEPTEMBRE :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

ZE 08h30 Indice Sentix septembre +2,0 +0,9

ZE 09h00 PIB (final) T2

- sur un trimestre +0,4% +0,4%**

- sur ​un an +1,0% +1,0%**

** seconde estimation

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)