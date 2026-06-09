L'Europe vue en petite baisse, prudence face à la fragile trêve au Moyen-Orient

Siège du LSEG (London Stock Exchange Group) à Londres

par Diana Mandia

Les principales Bourses européennes sont attendues en légère baisse mardi à l'ouverture dans un climat de prudence, la ‌trêve au Moyen-Orient s'étant révélée fragile après les attaques réciproques du week-end et de lundi entre Israël et l'Iran, leur premier affrontement direct depuis deux mois.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait perdre 0,11% à l'ouverture.

Les contrats à ​terme signalent une baisse de 0,08% pour le Dax à Francfort et de 0,05% pour le Stoxx 600. Le FTSE à Londres devrait quant à lui ouvrir en petite hausse (+0,03%).

La cessation des hostilités entre Israël et l'Iran tient pour l'instant à la suite de l'appel lancé lundi en ce sens par le président américain Donald Trump, même si les deux parties ont averti qu'elles pourraient reprendre les attaques. L'Iran, en particulier, a averti qu'il riposterait à toute nouvelle offensive israélienne ​au Liban.

Les cours du pétrole restent relativement stables ce mardi, après avoir grimpé jusqu'à 5% lundi matin, la recrudescence des tensions au Moyen-Orient ayant porté un coup dur aux espoirs d'une fin imminente du conflit et de la réouverture du détroit d'Ormuz, dont la fermeture de facto au trafic de navires depuis fin février ​fait craindre une vague inflationniste.

"Même si la récente suspension des frappes directes apporte un certain soulagement, les investisseurs ne ⁠sont pas convaincus que la trêve tienne", souligne Tim Waterer, analyste chez KCM Trade.

"Si cela a permis d'éviter que la situation ne s'aggrave, le contexte géopolitique reste tendu et il est toujours difficile de parvenir à ‌un accord de paix durable", ajoute Tony Sycamore, analyste chez IG.

Les marchés ont également les yeux rivés sur les turbulences qui secouent le secteur technologique, et en particulier celui des semi-conducteurs, qui s'est redressé à Wall Street lundi et porte les Bourses asiatiques dans son sillage, après une séance difficile vendredi dernier.

Le secteur lié à l'IA continue par ailleurs de faire la une. ​OpenAI, la start-up propriétaire du chatbot ChatGPT, a annoncé lundi avoir déposé, à titre confidentiel, une ‌demande d'introduction en Bourse aux États-Unis, rejoignant ainsi son concurrent Anthropic dans la course vers le marché boursier.

La semaine n'est d'ailleurs pas encore entrée dans le ⁠vif du sujet, avec les chiffres de l'inflation américaine, les résultats de grands noms de la technologie tels qu'Oracle et Adobe et la décision de la Banque centrale européenne (BCE) sur les taux d'intérêt parmi les principaux rendez-vous des prochains jours.

"L'inflation reste suffisamment tenace pour que 46 des 68 banques centrales mondiales dépassent leurs objectifs, ce qui explique en partie pourquoi les marchés obligataires anticipent un resserrement de la politique monétaire, et pourquoi les actifs à longue durée, le crédit privé et ⁠plusieurs devises des marchés émergents sont en difficulté", écrivent ‌dans une note les analystes de BofA.

LES VALEURS A SUIVRE : [L8N42G1MZ]

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en ordre dispersé lundi après son fort recul de la fin de semaine ⁠dernière, le rebond des valeurs technologiques et les achats à bon compte sur les fabricants de puces ayant profité au Nasdaq et au S&P-500.

L'indice Dow Jones a cédé 0,16%, le Standard & Poor's 500, plus large et principale référence des investisseurs, ‌a en revanche gagné 0,30%.

Le Nasdaq Composite, à forte composante technologique, a pris 0,86%.

Cependant, la plupart des opérations d'achat ont porté sur un petit nombre de titres, et plus de 60% des composantes du S&P ⁠500 ont clôturé en baisse.

L'indice des valeurs technologiques a pris 1,47%, en tête des progressions sectorielles sur le S&P 500, tandis que l'indice Philadelphia SE des ⁠semi-conducteurs s'est envolé de 5,61% alors que les pertes de ‌vendredi avaient fait fondre de 1.000 milliards de dollars la valeur cumulée des fabricants de puces cotés à New York.

ASIE

La Bourse de Tokyo est en nette hausse mardi après un recul de 3,9% lundi, les grands noms du secteur des ​semi-conducteurs se remettant de leurs lourdes pertes.

Le fabricant d'équipements pour la fabrication de puces Tokyo Electron bondit de 9,7% et le fabricant ‌d'équipements de test de puces Advantest gagne 3,7%.

A Séoul, l'indice Kospi grimpe de près de 8%.

En Chine, l'indice composite de la Bourse de Shanghai progresse de 0,7% et le CSI 300 des grandes capitalisations avance de 1,05%.

Les Bourses chinoises sont soutenues par les données macroéconomiques publiées ​mardi, qui montrent que la croissance des exportations de la Chine a accéléré en mai, profitant des achats effectués par des clients à l'étranger désireux de devancer la hausse des prix des livraisons en raison de coûts de l'énergie accrus, et bénéficiant également d'une demande solide pour des équipements liés à l'IA.

La Bourse de Hong Kong recule de 0,09%.

TAUX /CHANGES

Le marché obligataire est plutôt calme mardi même si les rendements évoluent à des niveaux élevés sur fond de craintes inflationnistes.

Le ⁠rendement des Treasuries à dix ans grappille 0,6 point de base à 4,5562%, tandis que celui de l'obligation à deux ans est quasi inchangée à 4,1557%.

Sur le marché des changes, le dollar perd 0,11% face à un panier de devises de référence, mais se maintient près de son plus haut niveau depuis deux mois sur fond d'incertitudes au Moyen-Orient et alors que les opérateurs ont renforcé leurs paris sur une hausse des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) dans le courant de l'année.

L'euro gagne 0,06% à 1,1541 dollar.

Le yen s'établit à 160,15 pour un dollar, continuant à osciller autour du seuil largement considéré comme la limite à ne pas franchir avant une éventuelle intervention des autorités japonaises.

PÉTROLE

Les cours du pétrole reculent légèrement après que l'Iran et Israël ont déclaré avoir suspendu leurs attaques mutuelles.

Le Brent recule de 1,05% à 93,26 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) perd 1,39% à 90,03 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU ​9 JUIN:

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

DE 08h00 Production industrielle avril 0,5% -0,7%

DE 08h00 Commerce extérieur avril

-Exportations -0,5% 0,5%

- Importations -1,8% 5,1%

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)