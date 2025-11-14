L'Europe vue en ordre dispersé, prudence sur la fin du "shutdown" et les taux

Ancienne Bourse de Paris

Les principales Bourses européennes sont attendues en ordre dispersé vendredi à l'ouverture, le soulagement résultant de la fin progressive du "shutdown" aux Etats-Unis étant contrebalancé par la persistance des inquiétudes sur les valorisations trop élevées des géants de la "tech" et la modération des attentes concernant l'assouplissement de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed).

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait perdre 0,41% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent une hausse de 0,18% pour le Dax à Francfort, une baisse de 0,49% pour le FTSE à Londres et de 0,34% pour le Stoxx 600.

La reprise des opérations de l'administration fédérale américaine, permise par l'accord budgétaire voté mercredi soir par le Congrès et promulgué dans la foulée par le président Donald Trump, a mis fin jeudi au plus long "shutdown" de l'histoire des Etats-Unis. Ce blocage administratif de 43 jours a empêché la publication de données économiques officielles, contraignant investisseurs et banquiers centraux à opérer dans le brouillard.

Des responsables de la Fed ont fait preuve ces derniers jours d'hésitation sur la question des baisses des taux à venir, poussant les investisseurs à revoir nettement leurs attentes. Plusieurs banquiers centraux ont exprimé leur inquiétude à propos de l'inflation et souligné les signes d'une stabilité relative sur le marché américain du travail à la suite des deux baisses de taux opérées cette année.

"La chute des actions américaines reflète la baisse des anticipations d'une baisse des taux de la Fed le mois prochain – elle est désormais d'environ 50/50 selon les paris du marché monétaire – suite aux propos hawkish de certains responsables de la Fed et aux inquiétudes persistantes concernant les valorisations sur les technologies et l'IA", a déclaré Shane Oliver, économiste en chef et responsable de la stratégie d'investissement chez AMP à Sydney.

"Les actions restent vulnérables à une correction après une forte hausse cette année et compte tenu des valorisations élevées des valeurs technologiques, mais avec l'arrivée des vents favorables saisonniers, le recul des actions américaines pourrait n'être qu'un test du plus bas niveau atteint la semaine dernière", a-t-il ajouté.

Le secteur technologique américain a chuté jeudi, sous l'effet notamment du recul de 3,6% de Nvidia, sur fond d'inquiétudes persistantes sur les fortes valorisations boursières alimentées par l'optimisme à propos de l'intelligence artificielle (IA).

Vendredi, les investisseurs se concentreront sur les derniers résultats de la saison, dont ceux de Vallourec, Allianz et Richemont, tout en gardant un oeil sur l'assemblée générale extraordinaire du laboratoire danois Novo Nordisk, où sera décidée sa nouvelle gouvernance.

Sur le front des données économiques, les chiffres définitifs de l'inflation français pour le mois d'octobre sont attendues à 07h45 GMT.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en nette baisse jeudi, plombée par les pertes de géants technologiques dont Nvidia, alors que les investisseurs ont revu à la baisse leurs attentes concernant l'assouplissement de la politique monétaire de la Fed.

L'indice Dow Jones a cédé 1,65% à 47.457,22 points, le S&P-500, plus large, a perdu 1,66% à 6.737,49 points, le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 2,29% à 22.870,36 points.

EN ASIE

Les marchés asiatiques reculent vendredi dans le sillage de Wall Street.

A Tokyo, l'indice Nikkei a perdu 1,77% vendredi à 50.376,53 points. Le Topix, plus large, a cédé 0,65% à 3.359,81 points.

En Chine, l'indice composite de la Bourse de Shanghai recule de 0,28% et le CSI 300 des grandes capitalisations abandonne 0,79%.

Les données chinoises officielles ont par ailleurs montré vendredi que la production industrielle a progressé en octobre de 4,9% sur un an, un rythme moins important que le moins précédent (+6,5%) et inférieur au consensus (+5,5%).

La Bourse de Hong Kong perd 1,35%.

TAUX

Le rendement des Treasuries à dix ans gagne 0,4 point de base (pb) à 4,1153%. Le deux ans perd 0,4 pb à 3,5850%.

CHANGES

Le billet vert hésite vendredi et est en passe d'enregistrer une baisse hebdomadaire, les investisseurs s'attendant à ce que la publication des données bloquées par le "shutdown" indique un affaiblissement de la première économie mondiale.

Le dollar est stable face à un panier de devises de référence.

L'euro gagne 0,08% à 1,164 dollar.

PÉTROLE

Les prix du pétrole ont bondi d'environ 2% vendredi en raison des craintes liées à l'approvisionnement après une attaque de drone ukrainien sur un dépôt pétrolier dans le port russe de Novorossiysk, sur la mer Noire, un important centre d'exportation.

Le baril de Brent progresse de 1,63% à 64,03 dollar et celui du brut léger américain (WTI) gagne 1,75% à 59,72 dollar.

*estimation précédente

**publication incertaine malgré la levée du "shutdown"

(Rédigé par Augustin Turpin)