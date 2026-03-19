L'Europe vue en nette baisse, le pétrole et les banques centrales dans le viseur

Le logo d'Euronext sur le siège du quartier d'affaires et financier de La Défense, à Courbevoie, près de Paris

par Diana Mandia

Les principales Bourses européennes sont attendues en nette baisse jeudi à l'ouverture, la récente escalade des ‌tensions au Moyen-Orient entraînant une nouvelle envolée des cours du pétrole, et alors que les investisseurs scrutent une vague de réunions des banques centrales.

La Réserve fédérale (Fed) a laissé mercredi ses taux inchangés, tout en signalant ​que la récente flambée des prix du brut pourrait avoir un effet temporaire sur l'inflation. La Banque centrale européenne (BCE) doit annoncer sa décision plus tard dans la journée.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait perdre 1,02% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent une baisse de 1,65% pour le Dax à Francfort, de 0,91% pour le FTSE à Londres et de 1,47% pour le Stoxx 600.

L'Iran a accusé Israël d'avoir ​frappé mercredi ses installations énergétiques à Pars Sud, et lancé, en représailles, des frappes contre des gisements gaziers et pétrolier dans la région, tirant des missiles contre le Qatar et l'Arabie saoudite.

Cette escalade a eu pour effet immédiat une nouvelle hausse des prix du pétrole et du ​gaz, qui affichaient déjà une forte volatilité ces derniers jours, ce qui ne rassure en rien les ⁠investisseurs, inquiets des répercussions inflationnistes d'un conflit dont la fin ne semble pas en vue.

Le Brent grimpe de 5,11% à 112,87 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) ‌prend 0,66% à 96,96 dollars.

Les prix de l'énergie font l'objet d'une attention encore plus grande, alors que les principales banques centrales du monde se réunissent cette semaine, les investisseurs analysant minutieusement leurs perspectives en matière d'inflation et de croissance, ainsi que la manière dont celles-ci pourraient conduire les responsables à adopter une politique monétaire plus restrictive ​que prévu.

La Fed a décidé mercredi de maintenir ses taux directeurs à leur ‌niveau actuel, anticipant une hausse de l'inflation à court terme, et le président de l'institution, Jerome Powell, a réaffirmé que la guerre au Moyen-Orient ⁠accentuait l'incertitude sur les perspectives.

"Les 'dots' indiquent encore une baisse de taux en 2026 et une autre en 2027 mais laissent transparaitre un peu moins d'appétit pour les baisses de taux", souligne pour sa part Bastien Drut, responsable de la stratégie et des études économiques chez CPR Asset Management.

La Banque du Japon (BoJ) a également laissé jeudi ses taux d'intérêt inchangés mais s'est jointe à la Fed et à la Banque du Canada(BoC) pour ⁠adopter un ton prudent quant à l'impact ‌de la hausse des coûts du pétrole sur l'inflation.

La Banque centrale européenne (BCE) maintiendra probablement jeudi ses taux d'intérêt, mais pourrait se déclarer prête à les relever si la ⁠guerre en Iran entraîne une hausse durable de l'inflation dans la zone euro.

On s'attend à ce que la Banque d'Angleterre (BoE) pèse également ses mots avec soin ce jeudi et laisse ses taux inchangés face aux risques ‌d'inflation.

LES VALEURS A SUIVRE :

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en nette baisse mercredi après la décision de la Fed et dans un contexte d'escalade des tensions au ⁠Moyen-Orient.

L'indice Dow Jones a cédé 1,63%, le S&P-500, plus large, a perdu 1,36%, et le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 1,46%.

EN ⁠ASIE

L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo a plongé ‌de 3,38%, les investisseurs évaluant la décision de la BoJ et l'impact économique du conflit au Moyen-Orient.

Les investisseurs analyseront attentivement la conférence de presse du gouverneur de la banque centrale, Kazuo Ueda, à la recherche ​d'indices sur la date à laquelle l'institution pourrait à nouveau relever ses taux.

"Si les marchés perçoivent la BoJ comme ‌hésitante à relever ses taux, la dépréciation du yen pourrait s'accélérer, faisant ainsi de l'évolution des taux de change un facteur déterminant pour le calendrier de la prochaine hausse des taux", a déclaré Saisuke Sakai, économiste senior chez Mizuho Research & Technologies.

Le ​conflit au Moyen-Orient pèse également sur les Bourses chinoises.

L'indice composite de la Bourse de Shanghai recule de 1,15% et le CSI 300 des grandes capitalisations abandonne 1,3%.

La Bourse de Hong Kong perd plus de 2%.

TAUX / CHANGES

Les rendements obligataires américains progressent jeudi, notamment sur les échéances courtes, les investisseurs ayant revu à la baisse leurs anticipations de baisse des taux de la Fed pour cette année.

Le rendement des Treasuries à dix ⁠ans prend 2 points de base à 4,2768%. Le deux ans gagne 6 points de base à 3,8030%.

Le dollar grappille 0,02% face à un panier de devises de référence après la décision de la Fed et dans le contexte de l'escalade au Moyen-Orient.

L'euro prend quant à lui 0,22% à 1,1475 dollar.

Le yen évolue en légère hausse (+0,1%) face au dollar à 159,70, mais frôle son plus bas niveau depuis deux ans, peinant à se stabiliser face au billet vert.

La monnaie japonaise a perdu de plus de 2% face au dollar depuis le début de la guerre en Iran fin février, les investisseurs s'inquiétant de l'impact d'un conflit prolongé sur l'inflation et la croissance et se tournant vers le billet vert, considéré comme la valeur refuge par excellence.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 19 MARS:

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

GB 07h00 Taux de chômage janvier 5,3% 5,2%

GB 07h00 Croissance des salaires (hors janvier +4,0% +4,2%

primes) sur un an

USA 12h30 Indice Philly Fed mars 10,0 16,3

USA 12h30 Inscriptions ​hebdomadaires au sem. au 14 215.000 213.000

chômage mars

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)