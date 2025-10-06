L'Europe vue en légère baisse après une semaine solide, la France inquiète

Ancienne Bourse de Paris

par Diana Mandia

Les principales Bourses européennes sont attendues en légère baisse lundi à l'ouverture, après avoir enregistré vendredi leur meilleure performance hebdomadaire en cinq mois grâce aux anticipations de nouvelles baisses de taux aux Etats-Unis, tandis que la situation politique en France fait progresser les rendements obligataires de la deuxième économie de la zone euro.

Les contrats à terme sur indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,26% pour le CAC 40 parisien, de 0,05% pour le Dax à Francfort et de 0,07% pour le FTSE à Londres.

Les Bourses européennes devraient entamer la semaine sur une note prudente après avoir connu une semaine solide, marquée par la conviction des investisseurs que la Réserve fédérale américaine (Fed) va à nouveau baisser ses taux d'intérêt en octobre, ce qui a pris le pas sur les inquiétudes liées à l'impasse budgétaire aux États-Unis.

Pour l'instant, cette fermeture du gouvernement fédéral, qui dure depuis mercredi dernier, n'a eu aucun effet sur les marchés, davantage concentrés sur la politique monétaire et les perspectives de secteurs porteurs tels que l'intelligence artificielle, mais elle a déjà retardé la publication de certains indicateurs macroéconomiques clés, tels que le rapport sur l'emploi américain vendredi.

Un haut responsable de la Maison blanche a par ailleurs dit dimanche que Washington procéderait à des licenciements massifs de fonctionnaires fédéraux si le président Donald Trump estimait que les négociations avec les démocrates du Congrès visant à mettre fin à la fermeture partielle du gouvernement "ne menaient absolument à rien".

Les turbulences politiques sont également à l'ordre du jour en Europe, et notamment en France, où la composition du gouvernement de Sébastien Lecornu a été dévoilée dimanche et ensuite critiquée par l'un de ses membres, le ministre de l'Intérieur reconduit et chef de file des Républicains Bruno Retailleau.

Le front commercial continue par ailleurs de retenir l'attention, alors que le président américain Donald Trump envisage un allègement significatif des droits de douane pour la production automobile américaine, ont déclaré vendredi à Reuters le sénateur républicain Bernie Moreno et des responsables de l'industrie automobile.

Au programme du jour, les investisseurs examineront l'indice Sentix et les ventes au détail de la zone euro, ainsi que les propos d'un certain nombre de responsables de la Banque centrale européenne (BCE), dont sa présidente Christine Lagarde, qui doit s'exprimer dans la soirée lors de la session plénière du Parlement européen à Strasbourg.

A WALL STREET

À Bourse de New York, le Dow et le S&P 500 ont terminé en hausse vendredi, tirés par les anticipations sur les baisses de taux de la Fed, tandis quand le Nasdaq a clos dans le rouge, en raison de prises de bénéfices dans le secteur de la "tech" après le rallye de la veille.

L'indice Dow Jones a gagné 0,51%, le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 0,01% et le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 0,28%.

EN ASIE

La Bourse de Tokyo a fini en hausse de 4,75% à un record de clôture de 47.944,76 points, alors que la nationaliste Sanae Takaichi a été élue à la tête du Parti libéral démocrate (PLD) samedi et devrait être amenée à remplacer le Premier ministre démissionnaire Shigeru Ishiba. Ce qui devrait devenir la première femme à accéder à la tête du gouvernement dans l'histoire du pays est connue pour ses positions conservatrices, prône une politique économique expansionniste et ne cache pas son admiration pour l'ancienne Première ministre britannique Margaret Thatcher.

La plupart des autres grandes Bourses de la région sont fermées lundi pour cause de jours fériés, notamment en Chine continentale, en Corée du Sud et à Taïwan.

La Bourse de Hong Kong perd 0,97% sur de prises de bénéfices après ses gains récents et avant un jour férié mardi.

TAUX

Les rendements des bons du Trésor américain augmentent légèrement, le report, vendredi, de la publication de données sur l'emploi ayant laissé le marché sans véritable orientation.

Le rendement des Treasuries à dix ans prend 2,7 points de base à 4,1462%. Le deux ans progresse quant à lui de 1,2 point de base à 3,5842%.

En Europe, le rendement du Bund allemand à dix ans prend 2,6 points de base à 2,7261%. Le deux ans est quasi stable à 2,0205%.

En France, le rendement de l'OAT à dix ans avance de 5,2 points de base à 3,5637% et le "spread", ou écart de rendement entre le Bund et l'OAT à dix ans ressort à 83,66 points au lendemain de l'annonce de la composition du gouvernement du Premier ministre Sébastien Lecornu.

Les rendements des obligations d'État japonaises à court terme ont baissé lundi, la politique économique expansionniste voulue par la nationaliste Sanae Takaichi ayant réduit les paris sur une hausse des taux d'intérêt par la Banque du Japon (BoJ) ce mois-ci.

La banque centrale japonaise a par ailleurs maintenu lundi son optimisme prudent quant aux perspectives économiques, mais a averti que la hausse des prix des denrées alimentaires et les droits de douane américains pourraient peser sur les dépenses des ménages et des entreprises.

CHANGES

Le dollar regagne du terrain (+0,43%), profitant de son élan face au yen après avoir reculé de 0,5% la semaine dernière par rapport à un panier des principales devises.

L'euro perd 0,26% à 1,1711 dollar.

Le yen japonais chute de 1,7% pour atteindre 150,11 yens pour un dollar américain alors que Sanae Takaichi en passe de devenir Première ministre, orientant le pays vers une politique budgétaire plus expansionniste.

Le bitcoin , qui a atteint dimanche un record de 125.653,32 dollars, les investisseurs se tournant de plus en plus vers les actifs alternatifs dans le contexte du shutdown américain, évolue à 123.817,55 dollars lundi matin.

PÉTROLE

Le Brent avance de 0,98% à 65,16 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 1,02% à 61,50 dollars, l'Opep+ ayant décidé dimanche une augmentation moins forte que prévu de sa production à partir de novembre, dans un contexte d'inquiétudes persistantes concernant une surabondance de l'offre.

MÉTAUX

Le cours de l'or a dépassé lundi pour la première fois la barre des 3.900 dollars l'once, porté par la demande de valeurs refuges après la fermeture partielle de l'administration fédérale américaine et aux anticipations d'une nouvelle baisse des taux d'intérêt par la Fed.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)