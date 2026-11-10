L'Europe vue en hausse avec le recul du pétrole, l'inflation américaine au programme

Logo de la bourse Euronext, près de Paris

par Diana Mandia

Les principales Bourses européennes devraient poursuivre leurs gains mardi à l'ouverture, portées par le recul des prix ‌du pétrole après que le président américain Donald Trump a fait part de son intention de s'abstenir pour l'heure de reprendre les frappes militaires contre l'Iran, ce qui apaise les craintes inflationnistes à quelques heures de la publication des ​chiffres de l'inflation américaine.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait gagner 0,73% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent une hausse de 0,84% pour le Dax à Francfort, de 0,69% pour le FTSE à Londres et de 0,78% pour le Stoxx 600.

Les cours du pétrole se situent aux alentours de leur plus bas niveau depuis le premier septembre, bien en dessous des 100 dollars le baril pour le Brent, les investisseurs pariant que la défaite ​électorale du Parti républicain lors des élections de mi-mandat la semaine dernière poussera la Maison blanche à chercher une solution définitive au conflit au Moyen-Orient.

Le Brent perd 1,57% à 91,12 dollars le baril après avoir reculé de plus de 5% la veille, tandis que le brut léger américain (West Texas Intermediate, ​WTI) cède 1,64% à 85,43 dollars.

Le président américain Donald Trump a lui-même attisé l'optimisme lundi en disant qu'il prévoyait ⁠de s'abstenir pour l'heure de mener des bombardements supplémentaires contre l'Iran, à la suite de demandes en ce sens émanant de pays de la région, dont le Qatar, qui joue un rôle d'intermédiaire dans ‌les négociations de paix entre Washington et Téhéran.

Il a toutefois indiqué qu'il avait l'intention de maintenir le blocus maritime contre l'Iran.

"Le risque aujourd'hui est que les marchés soient allés trop loin, trop vite (...) Le moindre signe de blocage dans les négociations pourrait entraîner un rebond important des prix, les opérateurs réintégrant rapidement la prime de risque géopolitique", avertit Nick Twidale, analyste ​chez ATFX Global.

Quoi qu'il en soit, la stabilisation des prix du pétrole apaise quelque ‌peu les craintes inflationnistes et contribue au rebond des Bourses mondiales après la débâcle du secteur technologique la semaine dernière, induite par la perspective d'une réglementation ⁠plus stricte de l'intelligence artificielle (IA) au sein d'un Congrès à majorité démocrate.

Le secteur continue toutefois de retenir l'attention des opérateurs. Aux résultats financiers de CoreWeave attendus plus tard dans la journée, s'ajoute également la prochaine introduction en Bourse d'Anthropic, qui devrait lancer officiellement sa tournée de présentation ce mardi et qui a envoyé puis rétracté dans la foulée des détails financiers sur son projet de cotation, montrent des courriels envoyés à des banquiers que Reuters a pu ⁠consulter lundi soir.

Sur le front des données macroéconomiques, ‌tous les regards seront tournés vers les chiffres de l'inflation américaine prévus à 13h30 GMT et qui seront déterminants pour ajuster les anticipations concernant la politique monétaire américaine. Les opérateurs ⁠estiment à 84% la probabilité que la Réserve fédérale (Fed) relève ses taux d'intérêt le mois prochain.

Des délégations russe et ukrainienne doivent par ailleurs prendre part ce mardi à Abou Dhabi à des pourparlers sous médiation américaine pour la ‌première fois depuis février dernier, après que le président américain Donald Trump a suggéré qu'un accord de paix était possible et pourrait inclure la sécurité de l'Europe.

LES VALEURS À SUIVRE : [L5N46Q26U]

À WALL STREET

La Bourse ⁠de New York a clôturé en forte hausse lundi, le recul des cours du pétrole ayant apaisé les craintes inflationnistes et favorisé un rebond des actions ⁠américaines après une forte vague de ventes dans le ‌secteur technologique la semaine dernière.

A la clôture, le Dow Jones a progressé de 2,15%, le S&P 500 a gagné 2,35% et le Nasdaq Composite a avancé de 2,74%.

Le fabricant de puces Nvidia a toutefois perdu 4,27%, les investisseurs ​s'interrogeant sur l'avenir de Jensen Huang à la tête du groupe après l'ouverture d'une enquête interne visant à déterminer s'il avait ‌été la cible d'une opération menée par un service de renseignement étranger.

Le président américain Donald Trump a déclaré lundi que le FBI enquêtait sur la liaison entre le directeur général de Nvidia et une femme d'affaires chinoise soupçonnée d'être une espionne au service de ​Pékin.

EN ASIE

L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo a gagné 2,87%, poursuivant ainsi son rebond après la vague de ventes de vendredi, porté par la reprise du secteur technologique.

Softbank, investisseur majeur dans le domaine de l'IA, a grimpé de plus de 13% mardi, avant la publication de ses résultats financiers juste après la clôture.

Le Kospi de la Bourse de Séoul a lui aussi progressé, terminant la séance sur un gain de 4,39%.

En Chine, l'indice CSI ⁠300 des grandes capitalisations prend 0,25% et le SSE Composite de Shanghaï avance de 0,22%, également aidés par le secteur technologique. La Bourse de Hong Kong prend quant à elle 0,53%.

Les investisseurs analysent également les dernières données économiques en provenance du géant asiatique : l'excédent commercial chinois a dépassé les 1.000 milliards de dollars sur les dix premiers mois de l'année alors que la course mondiale au développement de l'IA a soutenu les ventes de produits technologiques de pointe et compensé une demande interne morose.

TAUX / CHANGES

Les rendements obligataires avancent légèrement mardi en attendant les données sur l'inflation américaine.

Celui des Treasuries à dix ans s'établit à 4,8678%, tandis que celui du titre à deux ans ressort à 4,5528%.

Sur le marché des changes, le dollar est quasi inchangé (-0,01%) face à un panier de devises de référence et l'euro grignote 0,04% pour s'établir à 1,1227 dollar...

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 10 NOVEMBRE :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 13h30 Prix à la consommation (IPC) octobre

- sur ​un mois +0,3% +0,6%

- sur un an +3,9% +3,7%

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)