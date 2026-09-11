L'Europe vue en hausse au lendemain de la BCE, le pétrole sous pression

Le logo d'Euronext est visible sur le siège social situé dans le quartier d'affaires et financier de La Défense, à Courbevoie, près de Paris

par Coralie Lamarque

Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse vendredi à l'ouverture, au lendemain d'un ‌nouveau relèvement des taux par la BCE, tandis que la flambée des prix du pétrole inquiète.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait gagner 0,33% à l'ouverture.

Les contrats à terme ​signalent une hausse de 0,06% pour le Dax à Francfort, de 0,16% pour le FTSE à Londres et de 0,11% pour le Stoxx 600.

La Banque centrale européenne (BCE) a, comme prévu, relevé jeudi ses taux directeurs pour la deuxième fois cette année, la poursuite du conflit au Moyen-Orient menaçant de maintenir l'inflation au-dessus de l'objectif pendant une période plus longue.

"Le conflit au Moyen-Orient ​continue d'engendrer des pressions inflationnistes, et l'inflation devrait rester bien au-dessus de l'objectif pendant une période prolongée", a souligné la banque centrale dans son communiqué de politique monétaire.

Les analystes de JPMorgan s'attendent désormais à ce que huit des neuf banques centrales ​des marchés développés relèvent leurs taux d'intérêt d'ici la fin de l'année, notamment la Fed, la ⁠Banque du Japon, les quatre banques centrales européennes, ainsi que les banques centrales d'Australie et de Nouvelle-Zélande.

"Le resserrement monétaire devrait pour l'instant rester modéré, mais les risques pesant ‌sur nos prévisions laissent entrevoir davantage de mesures face à une croissance tenace, une inflation sous-jacente tenace et des pressions sur les prix des matières premières", ont-ils indiqué dans une note.

En parallèle, le président américain Donald Trump a affirmé que le conflit prendrait fin immédiatement après les élections de ​mi-mandat, en novembre prochain, tout en déclarant n'avoir aucun regret concernant le ‌déclenchement de la guerre.

Alors que les Houthis renforcent leur emprise sur le détroit de Bab el-Mandeb, le Brent a bondi à ⁠son plus haut niveau depuis quatre mois, à 109,97 dollars le baril avant de redescendre, tandis que des analystes estiment que le baril pourrait aller bien au-delà d'ici la fin de l’année.

LES VALEURS A SUIVRE : [L8N4521ND]

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en baisse jeudi alors que la publication de données sur l'inflation aux Etats-Unis et la hausse des prix du ⁠pétrole ont alimenté la crainte que la ‌Réserve fédérale (Fed) décide la semaine prochaine de relever ses taux d'intérêt, tandis que les obligations ont progressé.

L'indice Dow Jones a cédé 0,60% à 52.064,10 points.

Le ⁠S&P-500, plus large, a perdu 0,58% à 7.591,75 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 0,65% à 26.081,73 points.

EN ASIE

Les Bourses asiatiques patinent, la flambée des prix du pétrole ‌exacerbant les risques d'inflation et poussant les investisseurs à anticiper à toute vitesse un resserrement supplémentaire de la politique monétaire.

L'indice Nikkei à Tokyo a perdu 1,93%.

En ⁠Chine, l'indice composite de la Bourse de Shanghai recule de 1,32% et le CSI 300 des grandes capitalisations abandonne 1,02%. La Bourse ⁠de Hong Kong perd 0,59%.

TAUX / CHANGES

Sur le marché ‌obligataire, les déclarations du président Donald Trump, selon lesquelles la guerre pourrait se prolonger jusqu'aux élections de mi-mandat de novembre, ont fait bondir les rendements à l’échelle mondiale en raison de ​craintes accrues d’inflation.

Le rendement des Treasuries à dix ans prend 0,7 point de base à 4,9505%. Le ‌deux ans progresse de 1,4 point de base à 4,5640%.

Le rendement du Bund allemand à dix ans avance de 1,2 point de base à 3,5082%. Le deux ans gagne 3,1 point de base à 3,2116%.

Sur le ​marché des changes, le dollar perd 0,02% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro gagne 0,01% à 1,1611 dollar.

PÉTROLE

Les cours du Brent reculent tout en restant en passe de terminer la semaine au-dessus des 100 dollars le baril pour la première fois depuis mi-mai.

Selon les analystes, les attaques lancées depuis le Yémen contre des installations énergétiques saoudiennes ⁠marquent une escalade qui dépasse le cadre de l’Iran et du détroit d’Ormuz, et font craindre des perturbations prolongées dans l’ensemble de la région.

"Bien que des volumes significatifs continuent de transiter par le détroit d’Ormuz, les flux restent bien en deçà des niveaux d’avant-guerre, ce qui souligne à quel point la situation est devenue fragile", ont indiqué les analystes d’ING dans une note.

Le Brent recule de 1,89% à 105,60 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 1,46% à 100,98 dollars.

Sur la semaine, ces indices affichaient une hausse de près de 13%, s'agissant de la plus forte progression depuis la semaine du 17 juillet.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 11 SEPTEMBRE :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 12h30 Prix à la consommation août

- sur un mois 0,4% 0,1%

- sur un an 3,4% 3,4%

USA 14h00 Moral ​des ménages septembre 51,0 51,7

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Benoit Van Overstraeten)