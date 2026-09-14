L'Europe vue en baisse, nouvelle flambée des cours du pétrole (actualisé)

(Actualisé avec détails)

* Le CAC 40 attendu en baisse de 0,32%, le Stoxx 600 de 0,25%

* Le principal oléoduc saoudien est fermé

* La Fed doit rendre mercredi sa décision de politique monétaire

par Diana Mandia

Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse lundi à l'ouverture, la fermeture du principal oléoduc saoudien vers la mer Rouge ayant provoqué une nouvelle flambée des cours du pétrole, ce qui pèse une fois de plus sur le moral des investisseurs à quelques jours seulement de la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed).

Les contrats à terme signalent une baisse de 0,32% pour le CAC 40 parisien

.FCHI , de 0,48% pour le Dax à Francfort .GDAXI et de 0,25% pour le Stoxx 600

.STOXX , tandis que le FTSE de la Bourse de Londres .FTSE devrait entamer la séance sur un gain de 0,39%.

Le prix du Brent LCOc1 , le contrat de référence pour le marché pétrolier, avance de 2,24% à 106,95 dollars le baril, des attaques de drones ayant contraint l'Arabie saoudite à fermer vendredi son important oléoduc est-ouest, qui permettait jusqu'à présent au royaume de contourner le détroit d'Ormuz, bloqué en raison de la guerre entre les États-Unis et l'Iran.

Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 prend quant à lui 2,18% à 102,23 dollars.

La fermeture du détroit d'Ormuz, infrastructure essentielle pour le transit du pétrole, combinée à l'avancée des Houthis pro-iraniens près du détroit tout aussi stratégique de Bab el-Mandeb, en mer Rouge, pourrait entraîner une perte pouvant atteindre 4% de l'approvisionnement mondial de brut, selon des acheteurs de brut saoudiens et des traders.

Une baisse des flux saoudiens aggraverait ainsi le choc d'offre de pétrole, qui alimente l'inflation à travers le monde et a récemment propulsé les rendements de la dette souveraine des principales économies à leurs plus hauts niveaux depuis la crise financière de 2008.

Une réunion prévue lundi à Oman entre les pays du Golfe et l'Iran afin de discuter des moyens de garantir la sécurité de la navigation dans le détroit d'Ormuz a par ailleurs été reportée, ce qui accentue la nervosité des opérateurs, qui voient la perspective d'une normalisation du trafic pétrolier comme très lointaine.

C'est dans ce contexte de vives craintes inflationnistes que la Fed se réunit cette semaine, une décision sur les taux étant attendue mercredi.

Les chiffres de l'inflation du mois d'août ont fait pencher les prévisions des marchés vers une probabilité de 86% d'une hausse de 25 points de base, la première depuis mi-2023.

Les investisseurs suivront également, jeudi et vendredi, les décisions respectives de la Banque d'Angleterre (BoE) et de la Banque du Japon (BoJ).

Un autre sujet à surveiller concerne les avertissements de plus en plus nombreux sur les dangers liés à l'intelligence artificielle (IA), qui ont conduit Anthropic à demander un ralentissement de son développement et OpenAI à reporter son introduction en Bourse prévue pour cette année, ce qui pèse sur les marchés asiatiques.

"Pour les marchés, la question clé est de savoir s'il s'agit là d'un premier signe indiquant que l'extraordinaire cycle d'investissement dans l'IA pourrait finir par ralentir. Pour l'instant, cela semble peu probable. La course à la compétitivité entre les entreprises et les pays reste intense, et il est difficile d'imaginer que des entreprises prennent volontairement du recul alors que leurs concurrents continuent d'aller de l'avant", écrivent les analystes de Deutsche Bank dans une note publiée lundi.

LES VALEURS A SUIVRE : L8N4531EO

A WALL STREET

La Bourse de New York a retrouvé des couleurs vendredi après trois séances dans le rouge.

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,98%, le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a pris 0,86%, le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 0,96%.

Côté valeurs, Dell DELL.N et Hewlett Packard Enterprise HPE.N ont grimpé de 12% après les résultats trimestriels supérieurs aux attentes d'Oracle

ORCL.N , qui n'en a pas moins cédé du terrain (-1,8%).

Les contrats à terme donnent une ouverture en recul de 0,11% pour le Dow Jones .DJI ce lundi, de 0,61% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 1,3% pour le Nasdaq.

EN ASIE

L'indice Nikkei .N225 de la Bourse de Tokyo a perdu 0,81%, affecté par le recul des valeurs technologiques sur fond d'appels à la prudence concernant le développement de l'IA.

SoftBank Group 9984.T , investisseur dans OpenAI, a reculé de plus de 10%.

L'indice Kospi .KS11 de la Bourse de Séoul a pour sa part abandonné 3,26%, avec le fabricant de puces Samsung Electronics 005930.KS reculant de près 4%.

En Chine, l'indice CSI 300 .CSI300 des grandes capitalisations perd 0,65% et le SSE Composite .SSEC de Shanghaï 0,09%.

La Bourse de Hong Kong .HSI gagne en revanche 0,33%.

TAUX / CHANGES

Les rendements américains reculent légèrement après les fortes hausses de la semaine dernière, tout en se maintenant à des niveaux élevés sur fond de craintes inflationnistes.

Le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR abandonne 1,2 point de base à 4,9629%, tandis que celui du titre à deux ans US2YT=RR perd 3,1 points de base à 4,6133%.

Dans la zone euro, le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR prend en revanche près d'un point de base à 3,5108%, tandis que celui de l'obligation à deux ans DE10YT=RR gagne 2,3 points de base à 3,1970%.

Le rendement de l'OAT à dix ans FR10YT=RR avance quant à lui de 1,2 points de base à 4,4595%.

Les paris des opérateurs sur les hausses de taux de la Banque centrale européenne (BCE) se sont encore renforcés après le deuxième relèvement des coûts d'emprunt annoncé par l'institut de Francfort la semaine dernière.

La BCE pourrait devoir continuer à relever progressivement ses taux d'intérêt afin de juguler l'inflation avant que la hausse des coûts du carburant ne commence à se répercuter sur les salaires et les autres prix, a déclaré à Reuters Martins Kazaks, membre du Conseil des gouverneurs de l'institution.

Les craintes budgétaires sont en outre particulièrement vives en France, le "spread" - soit l'écart entre les rendements des obligations françaises et allemandes à 10 ans DE10FR10=RR - s'amplifiant encore à plus de 94 points de base.

Sur le marché des changes, le dollar gagne 0,30% face à un panier de devises de référence .DXY et l'euro perd 0,37% à 1,1555 dollar EUR= .

AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU JOUR

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Benoit Van Overstraeten)

|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR |1|