L'Europe vue en baisse, nouvelle flambée des cours du pétrole

La bourse Euronext, située dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

par Diana Mandia

Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse lundi à l'ouverture, la fermeture ‌du principal oléoduc saoudien vers la mer Rouge ayant provoqué une nouvelle flambée des cours du pétrole, ce qui pèse une fois de plus sur le moral des investisseurs à ​quelques jours seulement de la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed).

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait perdre 0,28% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent une baisse de 0,31% pour le Dax à Francfort et de 0,22% pour le Stoxx 600, tandis que le FTSE de la Bourse de Londres devrait entamer la séance sur ​un gain de 0,19%.

Le prix du Brent, le contrat de référence pour le marché pétrolier, avance de 2,51% à 107,27 dollars le baril après que des attaques de drones ont contraint l'Arabie saoudite à fermer vendredi son important oléoduc ​est-ouest, qui permettait jusqu'à présent au royaume de contourner le détroit d'Ormuz, bloqué en raison ⁠de la guerre entre les États-Unis et l'Iran.

La fermeture de cette infrastructure essentielle pour le transit du pétrole, dans un contexte d'avancée des Houthis pro-iraniens près du ‌détroit tout aussi stratégique de Bab el-Mandeb, en mer Rouge, pourrait entraîner une perte pouvant atteindre 4% de l'approvisionnement mondial de brut, selon des acheteurs de brut saoudiens et des traders.

Une baisse des flux saoudiens aggraverait ainsi le choc d'offre de pétrole, qui alimente l'inflation à travers ​le monde et a récemment propulsé les rendements de la dette ‌souveraine des principales économies à leurs plus hauts niveaux depuis la crise financière de 2008.

Une réunion prévue lundi à Oman entre ⁠les pays du Golfe et l'Iran afin de discuter des moyens de garantir la sécurité de la navigation dans le détroit d'Ormuz a par ailleurs été reportée, ce qui accentue la nervosité des opérateurs, qui voient la perspective d'une normalisation du trafic pétrolier comme très lointaine.

C'est dans ce contexte de vives craintes inflationnistes que la Fed se réunit cette semaine, ⁠une décision sur les taux étant ‌attendue mercredi.

Les chiffres de l'inflation du mois d'août ont finalement fait pencher les prévisions des marchés vers une probabilité de 86% d'une hausse de ⁠25 points de base, la première depuis mi-2023.

La plupart des grands courtiers américains, dont Goldman Sachs et JP Morgan, ont renforcé leurs paris de hausse des coûts d'emprunt depuis vendredi ‌et même Citi, qui misait depuis un certain temps sur une baisse des taux, dit désormais qu'un relèvement est probable cette semaine.

Les investisseurs suivront également, ⁠jeudi et vendredi, les décisions respectives de la Banque d'Angleterre (BoE) et de la Banque du Japon (BoJ).

Un autre sujet à surveiller concerne ⁠les avertissements de plus en plus nombreux ‌sur les dangers liés à l'intelligence artificielle (IA), qui ont conduit Anthropic à demander un ralentissement de son développement et OpenAI à reporter son introduction en Bourse prévue pour cette année, ​ce qui pèse sur les marchés asiatiques.

LES VALEURS A SUIVRE : [L8N4531EO]

A WALL STREET

La Bourse de New York ‌a retrouvé des couleurs vendredi après trois séances dans le rouge.

L'indice Dow Jones a gagné 0,98%, le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 0,86%, le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 0,96%.

Côté ​valeurs, Dell et Hewlett Packard Enterprise ont grimpé de 12% après les résultats trimestriels supérieurs aux attentes d'Oracle, qui n'en a pas moins cédé du terrain (-1,8%).

EN ASIE

L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo perd 1,13%, affecté par le recul des valeurs technologiques sur fond d'appels à la prudence concernant le développement de l'IA.

SoftBank Group, investisseur dans OpenAI, perd ⁠plus de 11%.

L'indice Kospi de la Bourse de Séoul abandonne 3,3%, avec le fabricant de puces Samsung Electronics reculant de près de 4%.

En Chine, l'indice CSI 300 des grandes capitalisations perd 0,59% et le SSE Composite de Shanghaï 0,12%.

La Bourse de Hong Kong gagne en revanche 0,28%.

TAUX / CHANGES

Les rendements reculent légèrement après les fortes hausses de la semaine dernière, tout en se maintenant à des niveaux élevés sur fond de craintes inflationnistes.

Le rendement des Treasuries à dix ans recule de 0,8 point de base à 4,9670%. Le deux ans perd 3,3 points de base à 4,6111%.

Sur le marché des changes, le dollar gagne 0,19% face à un panier de devises de référence et l'euro perd 0,25% à 1,1569 dollar.

AUCUN INDICATEUR ​ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU JOUR

(Rédigé par Diana Mandia)