Illustration représentant le logo d'Euronext

par Augustin Turpin

PARIS, 20 novembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse vendredi à l'ouverture, plombées par la technologie, l'introduction en Bourse historique d'Anthropic n'ayant pas ‌suffi à rétablir l'enthousiasme des investisseurs pour le secteur de l'intelligence artificielle (IA).

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait perdre 0,89% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent une baisse de 1,49% pour le Dax à Francfort, de 0,49% pour le FTSE à Londres et ​de 1,16% pour le Stoxx 600.

Anthropic a rejoint jeudi, au terme d'une IPO particulièrement suivie, le club très fermé des entreprises à plus de 1.000 milliards de dollars de capitalisation boursière, dont font déjà partie des géants de la cote tels que Microsoft, Apple et Nvidia.

Première grande entreprise spécialisée dans le développement de modèles d'IA de pointe à entrer en Bourse, Anthropic détient désormais le titre de la plus grosse IPO de l'histoire à ce jour.

Pourtant, ce début en fanfare sur le Nasdaq intervient à un moment délicat pour le secteur de ​l'IA, confronté aux craintes des investisseurs du fait de ses dépenses massives et aux récentes turbulences chez le fabricant américain de puces Nvidia.

"L'aversion au risque s'est intensifiée alors que les investisseurs continuaient de liquider des positionnement surchargés et de réévaluer le contexte macroéconomique global après l'introduction en Bourse record d'Anthropic", explique Preston Pagli, analyste des marchés chez Citi.

Selon lui, les résultats ​exceptionnels publiés en début de semaine par Nvidia n'ont pas constitué le nouveau départ que les marchés espéraient, tandis que le sentiment ⁠s'est encore détérioré après que l'IPO d'Anthropic n'a pas déclenché un rebond plus général.

"Il y avait de grandes attentes concernant le début en Bourse d'Anthropic, qui pourrait booster le sentiment pour les actions liées à l'IA, mais cet espoir s'est estompé ‌alors que son prix réduisait ses gains", avise Hiroyuki Ueno, stratège en chef chez Sumitomo Mitsui Trust Asset Management.

"Les investisseurs réalisent que ces actions sur les puces sont devenues bon marché, mais ils ont peur de les acheter car ils craignent qu'il n'y ait une autre chute du marché", selon Hiroyuki Ueno.

Aggravant encore le sentiment de malaise, un article consacré à AMD publié par un média associé au fonds spéculatif Hunterbrook Capital ​a fait craindre que les liens du fabricant de puces avec des entités chinoises, dont certaines sont associées ‌à des entreprises figurant sur une liste noire, ne suscitent une surveillance accrue des autorités réglementaires américaines à l'égard de ce secteur.

"Aucun titre (de presse) n'a vraiment fait bouger le marché, ⁠même si certains ont mentionné un rapport à découvert sur AMD qui a légèrement terni le sentiment général", soulignent les analystes de Goldman Sachs dans une note.

"Dans l'ensemble, on avait juste l'impression qu'il y avait plus de questions que de réponses aujourd'hui, la plupart des gens se demandant ce qui pourrait améliorer la situation", résument-t-ils.

En Europe, les investisseurs se préparent désormais à une journée chargée en données économiques à travers le Vieux continent, avec notamment la publication des ventes au détail au Royaume-Uni, du climat des affaires en France et de la confiance ⁠des consommateurs dans la zone euro.

LES VALEURS A SUIVRE :

A ‌WALL STREET

La Bourse de New York a fini en nette baisse jeudi alors que l'IPO massive d'Anthropic, qui a connu un bond initial avant de s'estomper un peu, n'a pas été suffisante pour raviver l'enthousiasme autour ⁠de l'intelligence artificielle (IA), douché ces derniers jours par la crise traversée par Nvidia.

L'indice Dow Jones a cédé 2,19%, ou 1.101,11 points, à 49.097,06 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 147,80 points, soit 2,02%, à 7.175,83 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 550,68 points (2,25%) à ‌23.879,20 points.

EN ASIE

Les marchés asiatiques reculent et sont en passe d'enregistrer leur pire semaine depuis 2020, l'IPO d'Anthropic n'ayant pas restauré la confiance des investisseurs dans le secteur de l'IA.

À la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a perdu 5,06% ⁠à 56.436,65 points.

Le Topix, plus large, a cédé 3,88% à 3.674,22 points.

En Chine, l'indice composite de la Bourse de Shanghai recule de 1,22% et le CSI 300 des grandes capitalisations ⁠abandonne 0,76%.

La Bourse de Hong Kong perd 2,20%.

TAUX/CHANGES

Le billet vert recule mais ‌se maintient près de son plus haut niveau depuis 19 mois, après avoir progressé au cours des huit dernières séances, les inquiétudes liées au commerce de l'IA ayant poussé les investisseurs à se réfugier vers des valeurs refuges, tandis que le yen s'est stabilisé à ​la suite de la publication des chiffres de l'inflation au Japon.

"L’aversion au risque s’est intensifiée, ce qui a soutenu le dollar refuge et stimulé la ‌demande pour les bons du Trésor américain", expliquent les analystes d’OCBC dans une note.

Le dollar perd 0,14% face à un panier de devises de référence.

L'euro gagne 0,16% à 1,0984 dollar, tandis que la livre sterling prend 0,24% face au dollar et 0,09% face à l'euro.

La vigueur du dollar a été renforcée par ​les signaux favorables à un resserrement monétaire émis par la Réserve fédérale américaine (Fed). La présidente de la Banque fédérale de réserve de Philadelphie, Anna Paulson, a déclaré jeudi que la Fed devra relever à nouveau ses taux d’intérêt car l’inflation est trop élevée, tandis que le président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, a indiqué que les données ne laissaient pas présager un retour spontané de l’inflation vers les 2%.

"Le débat ne porte plus vraiment sur la question de savoir si la Réserve fédérale relèvera ses taux en décembre, mais plutôt ⁠sur l'ampleur de cette hausse", estime Carol Kong, stratège en devises à la Commonwealth Bank of Australia.

"Nous continuons de penser qu’une hausse de 25 points de base est la plus probable, ajoute-t-elle. "S’ils souhaitent réellement accélérer le rythme du resserrement monétaire, je pense qu’ils préféreront augmenter les taux de 25 points de base lors de réunions consécutives plutôt que de procéder à une hausse plus importante que d’habitude."

Le rendement des Treasuries à dix ans perd 4,2 points de base, à 5,0099%. Le deux ans abandonne 5,3 points de base, à 4,7258%.

En Europe, le rendement du Bund allemand à dix ans recule à 3,3971%. Le deux ans cède 4,5 points de base, à 3,1189%.

PÉTROLE

Les cours du pétrole progressent mais sont en passe de finir la semaine en repli, sur fond d'inquiétudes concernant les perturbations de l'approvisionnement, à la suite d'attaques des Houthis contre la capitale saoudienne, et d'informations faisant état de perturbations du trafic des pétroliers dans le détroit d'Ormuz.

Le Brent gagne 0,64% à 92,57 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,5% à 83,63 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU ​20 NOVEMBRE :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

FR 07h45 Climat des affaires dans novembre 103 105

l'industrie

EZ 15h00 Confiance des consommateurs novembre -18,0 -17,9

USA 15h00 Moral des ménages (final) novembre 51,5 51,0*

* première estimation

(Rédigé par Augustin Turpin)