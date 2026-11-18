par Diana Mandia

Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse mercredi à l'ouverture, les investisseurs restant circonspects malgré les résultats meilleurs que prévu du fabricant de puces d'IA Nvidia, tout en attendant les nouvelles d'Anthropic, qui devrait fixer le prix de son introduction en Bourse dans le courant de la journée.

Les contrats à terme sur indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,19% pour le CAC 40 parisien .FCHI , de 0,14% pour le Dax à Francfort .GDAXI , de 0,51% pour le FTSE à Londres .FTSE et de 0,26% pour le Stoxx 600 .STOXX .

Nvidia NVDA.O , le géant américain des puces qui fait office de baromètre incontournable du secteur de l'IA, a publié mardi des prévisions pour le trimestre en cours supérieures aux attentes, enchaînant ainsi 17 trimestres consécutifs de surprises positives, apportant un brin de soulagement aux investisseurs au milieu de l'agitation provoquée par la démission de son directeur général Jensen Huang la semaine dernière.

Faisant fi d'une intense campagne en faveur du retour de celui qui fut également son cofondateur, Nvidia a également déclaré, par la voix de son président du conseil d'administration, Harvey Jones, qu'elle n'avait pas l'intention de le faire revenir. L'intéressé s'était pourtant déclaré disposé à reprendre son poste quelques heures auparavant.

L'action de l'entreprise a d'abord progressé de 4% dans les échanges d'après clôture, mais son élan s'est ensuite estompé et la volatilité pourrait être élevée. Le titre Nvidia progresse désormais de 2,5% mercredi sur la plateforme Tradegate et les entreprises européennes du secteur sont indiquées dans le vert à l'ouverture.

Le Wall Street Journal rapporte par ailleurs que la SEC, l'autorité américaine de régulation des marchés financiers, mène actuellement une enquête sur la société, et précise que son objectif est, entre autres, de déterminer si les informations fournies par l'entreprise ont induit les investisseurs en erreur.

L'incertitude entourant ce poids lourd de l'IA a alimenté, au fil de plusieurs séances, les inquiétudes concernant les risques liés à cette technologie, ce qui s'est surtout répercuté sur les marchés les plus exposés au secteur technologique, comme certaines Bourses asiatiques, qui ont ouvert mercredi en nette hausse avant de perdre de leur élan en fin de séance.

Un autre événement majeur influence également les valeurs technologiques : la start-up Anthropic s'apprête à faire son début sur le Nasdaq jeudi et devrait fixer le prix de son introduction en Bourse dans le courant de la journée. Le propriétaire de Claude ambitionne de lever jusqu'à 1.400 milliards de dollars.

Les investisseurs attendent également de nombreuses données, ainsi que la publication du compte-rendu de la réunion d'octobre de la Réserve fédérale (Fed) pour scruter de potentiels indices sur sa politique monétaire à court terme.

Le président de la Fed de New York, John Williams, a déclaré mardi que la banque centrale américaine allait probablement relever à nouveau ses taux d'intérêt face à la forte inflation, conformément aux anticipations du marché, mais il a rejeté l'idée selon laquelle l'institution devrait adopter une politique plus agressive.

Au Royaume-Uni, l'inflation a atteint en octobre son plus haut niveau depuis un an, à 3,6%, en ligne avec les attentes des économistes interrogés par Reuters et après une hausse de 3,5% en septembre, selon des données officielles.

LES VALEURS A SUIVRE : nL5N46Y27S

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en baisse mardi alors que les investisseurs attendaient avec une certaine crispation la publication des résultats trimestriels de Nvidia.

L'indice Dow Jones .DJI a cédé 1,64%, le S&P-500 .SPX , plus large, a perdu 1,03%, et le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 0,74%.

Sur le plan économique, des données publiées mardi montrent que les ventes au détail aux Etats-Unis sont restées solides en octobre, tandis que la production industrielle a décliné de manière inattendue.

EN ASIE

Le Nikkei .N225 de la Bourse de Tokyo a connu une séance extrêmement volatile, alternant hausses et baisses, à la suite de la publication des résultats de Nvidia. Il a terminé sur un gain de 0,28%.

En Corée du Sud, le Kospi .KS11 a gagné 1,99%, tandis que la Bourse de Taïwan .TWII a grappillé 0,26%, la dynamique restant faible autour de l'IA.

En Chine, l'indice CSI 300 .CSI300 des grandes capitalisations s'est retourné à la hausse en fin de séance et a fini sur un gain de 0,18%, tout comme le SSE Composite .SSEC de Shanghaï qui a grappillé 0,09%.

Les investisseurs continuent toutefois de se débarrasser des titres liés à l'IA alors que les Etats-Unis ont annoncé cette semaine de nouvelles restrictions à l'accès de Pékin aux puces de pointe, ce qui laisse présager un durcissement des règles commerciales.

Le président chinois a par ailleurs appelé mercredi à soutenir ce qu'il a décrit comme un "commerce libre et ouvert", sans barrières à l'investissement, dans un discours prononcé en ouverture du sommet de Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (APEC).

Xi Jinping, Vladimir Poutine et Donald Trump doivent mener jeudi des discussions lors desquelles ils devraient aborder les guerres en Iran et en Ukraine, ainsi que les questions du commerce, de l'IA et des armes nucléaires.

La Bourse de Hong Kong .HSI perd 1,12%.

TAUX / CHANGES

Le marché obligataire américain est plutôt calme avant la publication des "minutes" de la Fed plus tard ce mercredi.

Le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR cède 1,2 point de base à 5,0906%, tandis que celui du titre à deux ans US2YT=RR grignote 0,7 point de base à 4,7957%.

Dans la zone euro, le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR perd 0,6 point de base à 3,3773% dans les premiers échanges. Le deux ans DE10YT=RR affiche une baisse de 1,2 point de base à 3,1126%.

Les opérateurs restent par ailleurs attentifs aux négociations au sein de l'UE concernant les nominations à plusieurs postes de la BCE qui deviendront vacants dans les prochains mois.

La candidature de l'Espagnol Pablo Hernández de Cos pour succéder à Christine Lagarde à la présidence de la Banque centrale européenne (BCE) a bénéficié mardi d'un coup de pouce notable, l'Allemagne lui ayant apporté son soutien tout en indiquant qu'elle proposait un Allemand pour le poste-clé de chef économiste.

En France, le rendement de l'OAT à dix ans FR10YT=RR cède 4,7 points de base à 4,8503%.

Sur le marché des changes, le dollar gagne 0,21% face à un panier de devises de référence .DXY et se maintient près de son plus haut niveau depuis 19 mois, les données économiques américaines renforçant l'hypothèse d'un resserrement de la politique monétaire aux États-Unis.

L'euro perd 0,15% à 1,0980 dollar EUR= .

PÉTROLE

Les cours du pétrole reculent après la publication de données faisant état d'une hausse des stocks américains de brut et de carburant la semaine dernière, même si les perturbations persistantes du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz limitent cette baisse.

Le Brent LCOc1 perd 1,7% à 91,56 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 perd 2,43% à 83,92 dollars.

Le Bahreïn et le Koweït ont toutefois déclaré mercredi avoir intercepté des missiles et des drones provenant d'Iran et de ses alliés houthis au Yémen, tandis que les États-Unis ont lancé une attaque contre l'île iranienne de Qeshm.

Les Etats-Unis et l'Iran agissent tous deux comme si le temps était de leur côté dans la guerre qui les oppose depuis près de neuf mois, une stratégie les ayant plongés dans une impasse qui semble désormais presque impossible à rompre, d'un côté comme de l'autre.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 18 NOVEMBRE:

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT EZ 10h00 Inflation (définitif) octobre +0,4% +0,6% - sur un an +4,0% +4,0%

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)