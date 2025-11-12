L'Europe vue dans le vert, Washington se rapproche de la fin du "shutdown"

par Diana Mandia

Les principales Bourses européennes sont attendues en légère hausse mercredi à l'ouverture, portées pour la troisième séance consécutive par les progrès vers la fin du "shutdown" américain et avant la publication d'une nouvelle série de résultats d'entreprises.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait gagner 0,34% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent une hausse de 0,46% pour le Dax à Francfort, de 0,01% pour le FTSE à Londres et de 0,35% pour l'EuroStoxx 50.

Le Stoxx 600 devrait ouvrir sur un gain de 0,26%.

La Chambre des représentants doit voter dès mercredi sur un compromis qui permettrait de rétablir le financement des opérations de l'administration jusqu'au 30 janvier prochain, mettant ainsi fin à un "shutdown" qui dure depuis le 1er octobre et qui a privé les investisseurs de données économiques officielles, en plus de perturber le trafic aérien et de contraindre les fonctionnaires fédéraux à un arrêt forcé de leurs activités.

Le retour à la normale, qui devrait encore prendre quelques jours, pourrait détendre la position compliquée des responsables de la Réserve fédérale (Fed), qui ont récemment adopté un ton plus modéré concernant la poursuite de l'assouplissement monétaire, invoquant notamment le manque de données économiques clés. Cette approche prudente a toutefois été quelque peu remise en question par une série d'indicateurs privés qui ont semé le doute sur l'état réel de l'économie américaine et renforcé les paris sur une baisse des taux en décembre.

Selon le cabinet privé ADP, les entreprises américaines ont supprimé plus de 11.000 emplois par semaine jusqu'à la fin octobre.

"Les données alternatives, je pense, indiquent dans l'ensemble une situation plus morose sur le marché du travail... mais quant à savoir si nous assistons à une aggravation de la détérioration du marché du travail américain, je pense que la question reste ouverte", déclare Sim Moh Siong, stratège à la Bank of Singapore.

Le secteur technologique reste par ailleurs sous surveillance, les inquiétudes concernant ses valorisations élevées ayant refait surface et pesé particulièrement sur le Nasdaq mardi.

Deux nouveaux facteurs pourraient influencer le secteur mercredi : aux États-Unis, Advanced Micro Devices a annoncé qu'il prévoyait un chiffre d'affaires annuel de 100 milliards de dollars dans le domaine des puces pour centres de données au cours des cinq prochaines années, ainsi qu'un triplement de ses bénéfices, tandis qu'en Europe, le fabricant allemand de puces Infineon a relevé son objectif de chiffre d'affaires 2026 pour le segment des alimentations électriques pour l'IA.

Les investisseurs analysent par ailleurs les dernières prévisions de la Banque de France (BdF) concernant l'économie française, qui devrait connaître une légère croissance au quatrième trimestre, sur fond d'incertitude élevée. La banque centrale n'a pas fourni d'estimations chiffrées.

LES VALEURS A SUIVRE :

A WALL STREET

Le Dow Jones a terminé mardi à un niveau record, soutenu par les avancées vers la fin du plus long blocage gouvernemental américain, tandis que Nvidia et d'autres valeurs liées à l'intelligence artificielle ont reculé sur fond d'inquiétudes renouvelées concernant des valorisations élevées.

L'indice Dow Jones a gagné 1,18%, le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 0,21%, et le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 0,25%.

EN ASIE

L'indice Nikkei japonais a progressé légèrement mercredi (+0,43%), les gains réalisés par certaines actions liées à l'intelligence artificielle ayant compensé la baisse de SoftBank qui a abandonné 3,46% après avoir annoncé la vente de sa participation dans Nvidia.

En Chine, l'indice composite de la Bourse de Shanghai recule de 0,09% et le CSI 300 des grandes capitalisations abandonne 0,05%.

La Bourse de Hong Kong a en revanche atteint mercredi son plus haut niveau depuis plus d'un mois, aidée par les espoirs concernant la fin du "shutdown" américain, et gagne 0,66%.

CHANGES / TAUX

Le dollar regagne du terrain après avoir reculé en raison des données sur l'emploi dans le secteur privé américain, qui ont renforcé les paris sur une baisse des taux d'intérêt par la Fed en décembre.

Le billet vert gagne 0,11% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro perd 0,01% à 1,1579 dollar.

Après une séance de repos à l'occasion du "Veterans Day", le rendement des Treasuries à dix ans recule de 2,1 points de base à 4,0887%, tandis que celui de l'obligation à deux ans perd 2,7 points de base à 3,5638%.

PÉTROLE

Les prix du pétrole sont en légère baisse mercredi après avoir augmenté lors de la séance précédente dans l'espoir que la fin du plus long shutdown jamais connu du gouvernement américain.

Le Brent recule 0,26% à 64,98 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 0,29% à 60,86 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 12 NOVEMBRE :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

DE 07h00 Inflation définitive novembre

HICP

- sur un mois 0,3% 0,3%

- sur un an 2,3% 2,3%

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)